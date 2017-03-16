به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی چغلوند صبح پنج شنبه در هفتمین کارگروه ایمنی حمل ونقل و سوانح رانندگی استان اظهار داشت: محور شمال به جنوب استان پرترافیک ترین جاده است و میزان تصادفات در این قسمت بیشتر از سایر محورها است.

وی بیشترین علت تصادفات را عدم رعایت مقررات از سوی مهمانان دانست و افزایش ترافیک را از دیگر علل تصادفات ذکر کرد.

رئیس پلیس راه لرستان عدم توجه به جلو و خستگی و خواب آلودگی را از دیگر عوامل اصلی تصادفات خواند و از رانندگان خواست که در چنین مواردی رانندگی نکنند گفت: امسال قصد داریم تعداد نیروهای پلیس را افزایش دهیم تا بتوانیم تصادفات را مهار کنیم.

سرهنگ چغلوند عنوان کرد: بر اساس آمار میزان تلفات جاده ای در بیمارستان ۴۲ درصد، سرصحنه ۵۲ درصد و حدود ۴۰ درصد هم متفرقه بوده است.

وی با بیان اینکه سرعت رانندگی در استان نسبت به سایر استانها پایین تر است و از میانگین کشوری هم پایین تر است بیان داشت: متاسفانه تعداد خودروهای فرسوده و مدل پایین در جاده ها بسیار زیاد است.

رئیس پلیس راه لرستان با اشاره به اینکه استان لرستان از نظر حضور پلیس سرصحنه تصادفات اولین استان کشور است خاطرنشان کرد: در راستای کنترل تصادفات و برخورد با متخلفین تمام نیروهای این بخش را آموزش داده و قرارگاهی برای این امر تشکیل داده ایم.

وی افزود: از ۴۰ نفر از ماموران ناجا برای نیروی کمکی در ایام نوروز استفاده می شود و تجهیزات ترافیکی را هم نسبت به سال گذشته افزایش داده ایم.

رئیس پلیس راه لرستان ادامه داد: چون لرستان به عنوان مقصد گردشگری انتخاب شده، تعداد گشت های جاده ای را نسبت به سال گذشته، دوسوم افزایش داده ایم و با متخلفین برخورد قاطع خواهیم داشت.

سرهنگ چغلوند بیان داشت: با توجه به داشتن طرح های متعدد در پلیس راه طی ایام تابستان، اربعین و ایام نوروز تقویت پلیس ها چه از لحاظ سوخت و چه از لحاظ قطعات خودرو می تواند کارساز باشد.

وی عنوان کرد: عمده نقاط حادثه خیز استان مشخص و شناسایی شده تا کاهش تصادفات را شاهد باشیم.