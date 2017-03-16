درس «نگارش آکادمیک» تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جمشید حاجتی در جلسه هیات ممتحنه و ارزشیابی و برنامه ریزی گفت: پیشنهاد تدوین درس «نگارش آکادمیک» به صورت انتخابی در صورت تائید سرفصل مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در جلسه کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی رشته زبان دروس اختصاصی ۱ و ۲ علوم پایه پزشکی بررسی و ضمن بازنگری سیلابس دروس آن پیشنهاد تدوین درس نگارش آکادمیک به صورت انتخابی به این دبیرخانه ارائه شد تا در صورت تائید سرفصل مربوط تهیه شود.

حاجتی یادآور شد: در این جلسه برنامه بازدیدهای دروه ای از دانشگاههای علوم پزشکی همدان، اهواز ، تبریز، اصفهان و بیرجند تهیه و مقرر شد شاخص های ارزیابی درونی و بیرونی آنها اعلام شود.

وی افزود: در این جلسه منابع آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی همراه با ضرایب تعیین و جهت تصمیم گیری به دبیرخانه اعلام شد.

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی اضافه کرد: همچنین در جلسه هیات ممتحنه و ارزشیابی و برنامه ریزی رشته باکتری شناسی، پیشنهاد تاسیس رشته میکروب شناسی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای علوم پزشکی سمنان و بیرجند مطرح و برای سیر مراحل قانونی به دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه، بهداشت و تخصصی ارائه شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این دبیرخانه از تشکیل جلسه کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی علوم آزمایشگاهی خبر داد و اظهار داشت در همین راستا از دانشگاههای آزاد اسلامی الیگودرز ، چالوس، قم، بابل، ساری و دانشگاههای علوم پزشکی قم ، بابل و ساری بازدید بعمل آمد.

حاجتی اظهار داشت: ضمن بازدید از فضاهای آموزشی آزمایشگاهی ، بیمارستانی و سایت های مرتبط، نشست های تخصصی با اعضای هیات علمی و دانشجویان در خصوص ارتقای آموزش رشته علوم آزمایشگاهی برگزار شد.

وی افزود: در جلسه هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته ویروس شناسی که در محل این دبیرخانه تشکیل شد گزارش ها و مدارک مربوط به گروه های بازدید کننده از دانشگاه های علوم پزشکی کرمان، همدان و گلستان که متقاضی رشته ویروس شناسی هستند جهت اخذ مجوز مورد بررسی وتبادل نظر قرار گرفت.