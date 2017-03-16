آغاز به کارقرارگاه عمار/ حضور مستمر پلیس آگاهی درمناطق جرم خیز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مقیمی گفت: طبق سنوات گذشته با صدور ابلاغیه ای از سوی معاونت عملیات ناجا در جهت تامین نظم و امنیت روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروز ۹۶ ، کارکنان پلیس آگاهی سراسر کشور در آمادگی صددرصدی هستند.

وی به تشکیل قرارگاه نوروزی "عمار" پلیس آگاهی در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: از ۲۵ اسفند ماموران ما در این قرارگاه مستقر و از ۲۶ اسفند ماه سال جاری به صورت عملیاتی اقدامات خود را برای تامین امنیت مسافران نوروزی آغاز می کنند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در قرارگاه عمار از همه رده های عملیاتی یک نماینده مستقر است که به صورت آنی اتفاقات را در سراسر کشور در راستای ماموریت های پلیس آگاهی کنترل و هدایت می کند.

رئیس قرارگاه نوروزی عمار با اشاره به اینکه جانشینان این قرار گاه معاونان رده های عملیاتی و پس از آنها افسران ارشد آگاهی هستند، گفت: نماینده های رده های مزبور، اتفاقات ۲۴ ساعت گذشته را رصد و در صورت ضرورت به صورت آنی موضوع را با پلیس آگاهی استان ها ضمن پیگیری، حل و فصل می کنند.

جابجایی هر گونه اثاثیه منزل و ادارات تنها با صدور مجوز از کلانتری و پاسگاه

رئیس پلیس آگاهی ناجا در ادامه با اعلام اینکه جابجایی هر گونه اثاثیه منزل و ادارات با صدور مجوز از کلانتری ها و پاسگاه ها بایستی صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از سرقت منازل، واحدهای گشت آگاهی در سراسر کشور با هر گونه جابجایی اموال که بدون هماهنگی کلانتری محل صورت بگیرد، برخورد می کنند.

وی درباره گشت محلات، بیان کرد: با توجه به حجم بالای مسافرت ها و خالی شدن منازل از سکنه، تعداد زیادی از این منازل ممکن است مورد سرقت قرار بگیرند به همین دلیل ماموران ما با همکاری پلیس پیشگیری نسبت به پوشش محلات جهت جلوگیری از سرقت به کارگیری می شوند.

سردار مقیمی تصریح کرد: برای جلوگیری از سرقت خودرو و لوازم داخل آن، در این ایام هماهنگی های لازم با شهرداری ها برای تعیین پارکینگ های موقت و همچنین استفاده از پارکبان ها در بعضی از شهرهایی که مسافر پذیر هستند، انجام شده است.

وی افزود: برخی مسافران با رفتن به شهرهای کوچک و توریستی جهت بازدید از مکانی، اتومبیل های خود را رها می کنند که برای متفرق نشدن این خودروها، از شهرداری و سازمان های مربوطه درخواست جای پارک مخصوص شده است.

حضور مستمر رده های پلیس آگاهی در مناطق جرم خیز

رئیس پلیس آگاهی ناجا به شلوغی مراکز تجاری و نیز بانک ها در این ایام و همچنین سوء استفاده سارقان برای سرقت اشاره کرد و گفت: پوشش و حضور مستمر همه رده های پلیس آگاهی در مناطق جرم خیز ابلاغ شده که با تمام نیرو و امکانات لازم بتوانند محیط را برای مجرمان ناامن کنند.

وی اضافه کرد: همچنین کنترل و اشراف اطلاعاتی از سوی ماموران پلیس آگاهی بر نقاط آلوده شامل مراکز خرید و فروش اموال و وسائط نقلیه ای که بیشتر دست دوم هستند، بخش دیگری از اقدامات ما به شمار می آید.

سردار مقیمی ضمن توصیه به شهروندان در خصوص کنترل محیط خود و استفاده از نگهبان محله، گفت: حضور پلیس افتخاری در برخی سازمانها و موسسات حفاظتی و امنیتی برای کنترل و جلوگیری از بروز هرگونه جرم، در کاهش جرایم تاثیر گذار است.

وی از آمادگی صد درصد مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا در این ایام خبر داد و گفت: کلیه کارکنان پلیس آگاهی در واحدهای علمی، پاسخگوی هموطنان در خصوص تجهیزات فنی، آزمایشگاهی و جنایی هستند.

رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به کاهش وقوع سرقت در نوروز ۹۵، خاطرنشان کرد: ان شاء الله با توجه به حضور قاطعانه و مقتدرانه پلیس در صحنه های اجتماعی و جغرافیایی کشور شاهد کاهش چشمگیر سرقت در تعطیلات نوروز باشیم.

سردار مقیمی در خاتمه گفت: پلیس آگاهی ناجا همچون سنوات گذشته با تمام نیرو و قوا برای برقراری امنیت همت خود را به کار گمارده تا مردم با آرامش هر چه بیشتر سال خوبی را آغاز کنند.