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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۳۵

جاده کندوان از عصر امروز یک طرفه می‌شود

جاده کندوان از عصر امروز یک طرفه می‌شود

پلیس راه نیروی انتظامی اعلام کرد: در آستانه سال نو و با توجه به آغاز سفرهای نوروزی، محور کرج - چالوس عصر امروز (پنجشنبه) و فردا (جمعه) یک طرفه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس راهور، تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت ۱۵ امروز (پنجشنبه) تا ۶ بامداد روز جمعه و از ساعت ۱۵ روز جمعه تا ۶بامداد روز شنبه از مرزن‌آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام پلیس راه، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۸ تا ۶ بامداد همان روز از میدان امیرکبیر کرج به سمت مرزن آباد به صورت یکطرفه خواهد بود.

همچنین تردد هر نوع موتورسیکلت به جز موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی از محورهای کرج – چالوس و بالعکس ممنوع است.

بر اساس اعلام پلیس راه، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت کماکان نیز در محور کرج – چالوس و بالعکس ممنوع است.

کد مطلب 3934251

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