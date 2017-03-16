به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس راهور، تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت ۱۵ امروز (پنجشنبه) تا ۶ بامداد روز جمعه و از ساعت ۱۵ روز جمعه تا ۶بامداد روز شنبه از مرزن‌آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام پلیس راه، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۸ تا ۶ بامداد همان روز از میدان امیرکبیر کرج به سمت مرزن آباد به صورت یکطرفه خواهد بود.

همچنین تردد هر نوع موتورسیکلت به جز موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی از محورهای کرج – چالوس و بالعکس ممنوع است.

بر اساس اعلام پلیس راه، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت کماکان نیز در محور کرج – چالوس و بالعکس ممنوع است.