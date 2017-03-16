برگزاری انتخابات دور از حاشیه نیازمند مشارکت و عزم عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی ظهر پنج شنبه در نخستین نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان سمنان به میزبانی دادگستری استان بابیان اینکه زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش رو با عملکرد خوب دستگاه های نظارتی مسئول میسر خواهد شد، ابراز داشت: صیانت از آرای مردم حق الناس محسوب می شود و همه متولیان و دستگاه های اجرای مسئول موظف به صیانت از آرای مردم هستند لذا امیدواریم با تشکیل این ستاد و پیگیری مصوبات، حضور حداکثری مردم و بدون گزارش تخلف انتخاباتی را شاهد باشیم.

وی افزود: از جمله فعالیت های این ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخابات، رصد بر روند اجرایی انتخابات شامل پیشگیری از تبلیغات انتخاباتی زود هنگام و اتخاذ تدابیر از تخلفات احتمالی در انتخابات پیش رو است که امیدواریم با این رویکرد بتوانیم انتخابات سالم و به دور از حاشیه را در استان سمنان برگزار کنیم.

دادستان استان سمنان بابیان اینکه پیشگیری از جرایم احتمالی در اولویت دستگاه قضایی است، ابراز داشت: اصحاب رسانه و مطبوعات می توانند در تشریح مفاد قانونی و جرایم انتخاباتی نقش مهمی را در کاهش تخلفات احتمالی ایفا کنند لذا برگزاری یک انتخابات پرشور نیازمند مشارکت همه اقشار و گروه های درگیر در جامعه است.

حیدرآسیابی بابیان اینکه ارشاد و راهبری و انعکاس وقایع ستادهای استانی و شهرستانی و نظارت بر آنها به ترتیب بر عهده ستاد مرکزی و ستادهای استانی است، تصریح کرد: از جمله اهداف این ستاد بازدارندگی و پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی است که در این بین توجیه، ارشاد تشکل ها و احزاب، گروه ها، ستادهای انتخاباتی، تبلیغاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی از وظایف این ستاد محسوب می شود.

وی افزود: برگزاری انتخابات در ایران ریشه تاریخی دارد که امیدواریم با حضور حداکثری گروه های مردمی بتوانیم برگ زرین دیگری بر سند پر افتخار ایران رقم بزنیم که در این بین باید مراقب افرادی که به نوعی سعی در اخلال در برگزاری انتخابات را دارند، باشیم و دادستانی استان سمنان به شدت با این جرائم مقابه می کند.