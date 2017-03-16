حکم ۳ ماه حبس شیخ «عیسی المؤمن» تأیید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، دادگاه استیناف آل خلیفه همچنان به صدور احکام ظالمانه علیه روحانیون برجسته و انقلابیون بحرینی ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، اخیرا دادگاه استنیاف آل خلیفه شیخ عیسی المؤمن، حکم حبس ۳ ماهه روحانی برجسته و امام جمعه مسجد «الخیف» را تأیید کرده است.

دادگاه آل خلیفه پیشتر این روحانی بحرینی را به دلیل سخنرانی علیه مقامات این رژیم، محکوم کرده بود.

گفتنی است، رژیم آل خلیفه به منظور ممانعت از گسترش دامنه فعالیت های انقلابیون بحرینی، روند صدور احکام ظالمانه علیه آنها را تشدید کرده است.