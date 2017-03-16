  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۵۱

توسط دادگاه استیناف آل خلیفه؛

حکم ۳ ماه حبس شیخ «عیسی المؤمن» تأیید شد

حکم ۳ ماه حبس شیخ «عیسی المؤمن» تأیید شد

دادگاه استیناف وابسته به آل خلیفه در ادامه سیاستهای سرکوبگرانه علیه انقلابیون بحرینی، حکم حبس ۳ ماهه شیخ عیسی المؤمن، از روحانیون برجسته این کشور را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، دادگاه استیناف آل خلیفه همچنان به صدور احکام ظالمانه علیه روحانیون برجسته و انقلابیون بحرینی ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، اخیرا دادگاه استنیاف آل خلیفه شیخ عیسی المؤمن، حکم حبس ۳ ماهه روحانی برجسته و امام جمعه مسجد «الخیف» را تأیید کرده است.

دادگاه آل خلیفه پیشتر این روحانی بحرینی را به دلیل سخنرانی علیه مقامات این رژیم، محکوم کرده بود.

گفتنی است، رژیم آل خلیفه به منظور ممانعت از گسترش دامنه فعالیت های انقلابیون بحرینی، روند صدور احکام ظالمانه علیه آنها را تشدید کرده است.

کد مطلب 3934327

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها