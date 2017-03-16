اعلام اسامی شعب کشیک تأمین اجتماعی در ایام تعطیلات نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، براساس هماهنگی های به عمل آمده در شهرهایی که سازمان تأمین اجتماعی دارای تنها یک شعبه باشد، شعبه مربوطه در ایام تعطیلات نوروزی آماده خدمت رسانی به مراجعه کنندگان خواهد بود. در شهرهایی که سازمان تأمین اجتماعی دارای بیش از یک شعبه است نیز حداقل یک شعبه آماده خدمت رسانی است.

همچنین در شهرهای مسافرپذیر نیز تمهیداتی اتخاذ شده است که شعب سازمان تأمین اجتماعی با آمادگی بیشتری در خدمت مراجعین باشند.

اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی:

شعب: اهر، ایلخچی، بستان آباد، بناب، جلفا، صوفیان، میانه، چهار تبریز

اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی:

شعب: دو ارومیه، بوکان، پیرانشهر، تکاب، چالدران، خوی، چایپاره، سلماس، سردشت، شاهیندژ، ماکو، مهاباد، میاندوآب، نقده

اداره کل تأمین اجتماعی استان اردبیل:

شعب: پارس‌آباد، گرمی، اصلاندوز، مشگین شهر، سرعین، یک اردبیل، نمین، بیله سوار، خلخال

اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان:

شعب: ۴ اصفهان، کاشان

اداره کل تأمین اجتماعی استان البرز:

شعب: سه کرج، هشتگرد، اشتهارد، نظر آباد، فردیس

اداره کل تأمین اجتماعی استان ایلام:

شعب: یک ایلام، مهران، دهلران

اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر:

شعب: یک بوشهر، خورموج، دشتستان، شبانکاره مددی، دلوار، عسلویه، کاوه، جم، کنگان، خارک، بید خون، دیلم

اداره کل تأمین اجتماعی استان غرب تهران:

شعبه یک تهران

اداره کل تأمین اجتماعی استان شرق تهران:

شعبه ۳ تهران

اداره کل تأمین اجتماعی استان چهار محال و بختیاری:

شعب: یک شهرکرد، بروجن، اردل، فارسان، سامان، چلگرد، لردگان

اداره کل تأمین اجتماعی استان خراسان جنوبی:

شعب: یک بیرجند، قاین، فردوس، نهبندان

اداره کل تأمین اجتماعی استان خراسان شمالی:

شعب: یک بجنورد، دو بجنورد، شیروان، اسفراین، جاجرم، مانه و سملقان

اداره کل تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی

شعب: ۴ مشهد، تایباد، تربت جام، تربت حیدریه، جوین، چناران، خلیل‌آباد، خواف، درگز، زبرخان، سبزوار، سرخس، فریمان، قوچان، کاشمر، کلات، گناباد، نیشابور، طرقبه، بردسکن

اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان:

شعب: ایذه، بهبهان، کارگزاری ۷۲ اندیمشک، هفت تپه، شوش، امیدیه، مسجد سلیمان، لالی، ۲ آبادان، ۱ آبادان، سوسنگرد، یک شوشتر، خرمشهر، یک دزفول، هندیجان، چهار اهواز، ۵ اهواز، شادگان، رامهرمز، ماهشهر، سه اهواز، باغملک، یک بندر امام خمینی

اداره کل تأمین اجتماعی استان زنجان:

شعب: یک زنجان، دو زنجان، ابهر، خرمدره، خدابنده، دندی، طارم

اداره کل تأمین اجتماعی استان سمنان:

شعب: سمنان، شاهرود

اداره کل تأمین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان:

شعب: یک زاهدان شعبه زابل شعبه ایرانشهر شعبه چابهار

اداره کل تأمین اجتماعی استان شهرستان‌های تهران:

شعب: اسلامشهر، پاکدشت، رودهن،

اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس:

شعب: جهرم، خرامه، داراب، زرقان، قادرآباد، استهبان، فیروزآباد، مهر، سروستان، قیروکارزین، فسا، کازرون، سپیدان، خنج، کوار، ممسنی، اقلید، بوانات، آباده، پاسارگاد، لامرد، خرم بید، لار، زرین دشت، ارسنجان، مرودشت، یک شیراز، چهار شیراز

اداره کل تأمین اجتماعی استان قزوین:

شعب: شهید انبارلوئی، ۳ قزوین، تاکستان، بوئین زهرا، آبیک

اداره کل تأمین اجتماعی استان قم:

شعبه یک قم

اداره کل تأمین اجتماعی استان کردستان:

شعب: یک سنندج، قروه، بیجار، سقز، کامیاران، دهگلان، بانه، دیواندره، دو سنندج، مریوان

اداره کل تأمین اجتماعی استان کرمان:

شعب: انار، سرچشمه، بافت، بم، جیرفت، کهنوج، سیرجان، شهربابک، منوجان، زرند، کوهبنان، بردسیر، یک کرمان، دو کرمان، سه کرمان، رفسنجان، ماهان، راور

اداره کل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه:

شعب: دو کرمانشاه، سرپل ذهاب، جوانرود، کنگاور

اداره کل تأمین اجتماعی استان کهگیلویه و بویر احمد:

شعب: یاسوج، گچساران، دهدشت، سی سخت، پاتاوه

اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان:

شعب: ۲گرگان، گنبد، مینو دشت، کردکوی، بندرگز، علی آباد کتول، آزادشهر

اداره کل تأمین اجتماعی استان گیلان:

شعب: یک رشت، دو رشت، بندر انزلی، لاهیجان، لنگرود، آستارا، منجیل، تالش، صومعه سرا، رودسر، سه رشت، کوچصفهان

اداره کل تأمین اجتماعی استان مازندران:

شعب: بهشهر، نکا، یک ساری، دوقائمشهر، پل سفید، دو بابل، بابلسر، یک آمل، نور، نوشهر، تنکابن، رامسر

اداره کل تأمین اجتماعی استان مرکزی:

شعب: یک اراک، دو اراک، سه اراک، یک ساوه، دو ساوه، زرندیه، خمین، دلیجان، محلات

اداره کل تأمین اجتماعی استان هرمزگان:

شعب: دو بندرعباس، حاجی‌آباد، جزیره قشم، میناب

اداره کل تأمین اجتماعی استان همدان:

شعب: دو همدان، ملایر، نهاوند، تویسرکان، اسدآباد، رزن، کبودراهنگ، سامن، لالجین

اداره کل تأمین اجتماعی استان یزد:

شعب: ابرکوه، اردکان، بافق، تفت، خاتم، پنج یزد، اشکذر، بهاباد، مهریز، سه یزد