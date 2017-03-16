۱۰۵۰ مسجد چهارمحال و بختیاری در سامانه اوقاف ثبت شد

حجت الاسلام مرتضی عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چهارمحال و بختیاری یک هزار و ۵۰ مسجد در سامانه اوقاف به ثبت رسیده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری گفت: ۳۵۰ حسینیه، مهدیه، زینبیه و فاطمیه و یک هزار بقعه متبرکه در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

وی در ادامه گفت: در سالجاری تعداد ۵۰ جلد سند تک برگ یوتی ام دار برای املاک دولتی و موقوفی در استان اخذ شده است و همچنین استان در بخش عمرانی رتبه اول را در کشور از آن خود اختصاص داده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری افزود: در بخش فرهنگی از طرح های شاخص می توان به طرح نوروزی آرامش بهاری، یاس نبوی، برنامه های محرم و صفر اشاره کرد و همچنین در اجرای طرح نشاط معنوی این استان جز پنج استان برتر کشور شناخته شد.

طرح نوروزی آرامش بهاری در بقاع متبرکه چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

عزیزی تصریح کرد: طرح نوروزی آرامش بهاری در بقاع متبرکه از روز ۲۸ اسفندماه سالجاری تا ۱۵ فروردین ماه سال ۹۶ برگزار و همچنین مراسم تحویل سال در تمامی امامزادگان استان اجرا خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در طرح خیمه های معرفت تعداد ۳۰ مبلغ بومی و اعزامی از قم وارد استان و در این طرح شرکت خواهند کرد و همچنین از وجود حوزه های علمیه خواهران و برادران و چهره های قرآنی نیز در این ایام استفاده خواهد شد.