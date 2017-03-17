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۲۷ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۹

تازه‌ترین گزارش ماهانه اوپک نشان می‎دهد؛

نگرانی اوپک از افزایش سطح ذخیره سازی نفت خام جهان

نگرانی اوپک از افزایش سطح ذخیره سازی نفت خام جهان

تازه‌ترین گزارش ماهانه اوپک حاکی از افزایش سطح ذخیره سازی نفت جهان از یک سو و رشد تولید نفت عربستان از سوی دیگر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)  در گزارش ماهانه خود اعلام کرد: با وجود توافق اعضای این سازمان برای کاهش عرضه، سطح ذخیره سازی نفت در جهان افزایش یافته است.

در گزارش یاد شده همچنین اعلام شد عربستان که بزرگترین تولیدکننده نفت میان اعضای اوپک به شمار می آید، تولید روزانه خود را در ماه فوریه ٢٦٣ هزار بشکه افزایش داده و به ١٠ میلیون بشکه در روز رسانده است.

با این همه، گزارش اوپک همچنین نشان دهنده افزایش پایبندی اعضای این سازمان به توافق کاهش تولید نفت است. بر اساس منابع ثانویه مورد استناد اوپک، مجموع عرضه ١١ عضو این سازمان که متعهد به کاهش تولید شده اند، در ماه فوریه به ٢٩ میلیون و ٦٨١ هزار بشکه در روز کاهش یافت.

کد مطلب 3934543

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