۹۰ مدرسه با ۸۳۴ کلاس درس مهیای پذیرایی از مهمانان نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر بهرامی سعادت آبادی ظهر جمعه در جلسه ستاد اسکان مهمانان نوروزی آموزش وپرورش ناحیه یک بندرعباس با اعلام این که آموزش وپرورش ناحیه یک بندرعباس ،سالانه بیشترین آمار اسکان را به خود اختصاص می دهد به طوری که در سال گذشته قریب به ۵۵ هزار فرهنگی درستاد اسکان این ناحیه آموزشی پذیرش و اسکان داده شدند اظهارداشت: استقرار و اسکان مهمانان نوروزی از ۲۶اسفند ماه سال جاری آغاز گردید و تا ۱۳فروردین ماه سال ۹۶ به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: با تلاش ستاد اسکان مهمانان نوروزی، ۹۰ مدرسه با بیش از ۸۳۴کلاس درس با امکانات لازم برای میزبانی از فرهنگیان سراسر کشور تدارک و تجهیز شده است.

بهرامی افزود: بابرنامه ریزی های قبلی ستاد اسکان ۲۰ مدرسه از قبل بصورت اینترنتی رزرو شده و ۷۰ مدرسه بصورت حضوری پذیرای میهمانان هستند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس تاکید کرد : تلاش ستاد اسکان بر تکریم مضاعف فرهنگیان بوده و در این راستا تمامی اعضاء ستاد اسکان با روی گشاده و سعه صدر آماده پذیرش این عزیزان هستند تا با خاطراتی شیرین تر از قبل استان هرمزگان را به قصد شهر خود ترک کنند.