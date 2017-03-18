به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران خود را برای حضور شایسته در رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا و جام کنفدراسیون آسیا آماده می کنند.

مرحله نهایی اردوی آماده سازی تیم های ملی والیبال ساحلی از روز پنجم فروردین ماه در شهر گناوه آغاز می شود و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.

رضا نائینی چهار بازیکن از شش شرکت کننده در اردوی قبلی این تیم ها که ۱۷ تا ۲۷ اسفندماه در جزیره کیش برگزار شد، انتخاب و به اردوی نهایی دعوت کرد.

رحمان رئوفی، بهمن سالمی، عباس پورعسگری و آرش وکیلی چهار بازیکن دعوت شده به اردوی نهایی هستند که رضا نائینی به عنوان مربی، محمد حسین خسروانی(کمک مربی)، منصور لیروایی(سرپرست) و کامران ذوقی به عنوان مدیر اردو آنان را در این مرحله از تمرینات همراهی خواهند کرد.

رقابت های والیبال ساحلی جام کنفدراسیون آسیا از ۲۱ تا ۲۴ فروردین و مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا از ۲۷ تا ۳۰ فروردین ماه به میزبانی تایلند برگزار می شود.