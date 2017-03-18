نظام آل خلیفه از کمترین اصول عدالت برخوردار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، علمای بحرین با صدور بیانیه ای درباره شهادت محمد سهوان توسط مزدوران رژیم آل خلیفه اعلام کردند: صمیمانه ترین و گرمترین تسلیت ها و تبریکات خود را به مناسبت شهادت محمد سهوان به ملت مبارز بحرین ابراز می کنیم.

در ادامه بیانیه گفته شده است: بدون شک شهید محمد سهوان از قربانیان شکنجه و قتل غیر قانونی است زیرا وی در طول سال های گذشته در زندان پیکرش حامل ۸۰ ترکش ساچمه ای بود که این بیانگر میزان ظلم و ستم نظام آل خلیفه است.

در این بیانیه آمده است: نظام آل خلیفه از هر گونه انسانیت به دور است چرا که با تمامی درخواست ها برای درمان محمد سهوان مخالفت کرد که این موضوع باعث شهادت وی شد.

علمای بحرین خاطرنشان کردند: جمعیت کثیری که در تشییع پیکر شهید سهوان مشارکت داشتند بیانگر این است که نظام آل خلیفه از کمترین اصول عدالت و ارزش های انسانی برخوردار است.

گفتنی است محمد سهوان جوان بحرینی که در سال ۲۰۱۱ هنگام بازداشت هدف اصابت ترکش های گلوله های ساچمه ای از ناحیه سر قرار گرفته بود، ۲ روز پیش در زندان به شهادت رسید.