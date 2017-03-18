اسکاتلندی ها به عنوان بخشی از انگلیس باقی می مانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، «گوردون براون» نخست وزیر سابق انگلیس در سخنان امروز خود در لندن خاطرنشان کرد: من بر این باورم که اسکاتلندی های وطن پرست خواهان باقی ماندن به عنوان بخشی از انگلیس بوده و با استقلال مخالف هستند.

وی در ادامه افزود: اسکاتلندی‌ها باید به عنوان قسمتی از توافق برگزیت از بروکسل مبلغ ۸۰۰ میلیون پوند و بازگشت قدرت را درخواست کنند.

نخست وزیر سابق انگلیس در حالی این اظهارات را مطرح می کند که پس از تنش ایجاد شده میان «ترزا می» نخست‌وزیر و «نیکلا استورجن» وزیر اول اسکاتلند خاطرنشان کرده است که راه سومی هم بین جدایی و پذیرش تمهیدات کنونی وجود دارد.

وزیر اول اسکاتلند درخواست کرده بود که اواخر ۲۰۱۸ یا اوایل ۲۰۱۹، زمانی که شرایط خروج انگلیس از اتحادیه اروپا قطعی تر شد، رفراندوم جدیدی درباره استقلال اسکاتلند برگزار شود.