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۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷:۴۸

طی آیینی؛

زائر سرای امام زاده بابا احمد (س) شهرستان بهمئی افتتاح شد

زائر سرای امام زاده بابا احمد (س) شهرستان بهمئی افتتاح شد

بهمئی- زائر سرای امام زاده بابا احمد (س) شهرستان بهمئی با ۱۴۰۰ میلیون ریال اعتبار افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نورالله جنتی پور مدیر کل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد در این آیین که ظهر جمعه در بهمئی برگزار شد افزود: زائر سرای امام زاده بابا احمد (س) با اعتبار ۱۴۰۰ میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.

جنتی پور با اشاره به زیربنا و امکانات این زائر سرا اظهار داشت: این زائر سرا در ۱۲۰ متر و در یک طبقه ساخته شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان به ویژگی های این زائر سرا اشاره کرد و گفت: داشتن ۶ اتاق مجهز و دارای امکانات از جمله ویژگی های  این زائر سرا است.

وی افزود: داشتن آبدارخانه از دیگر امکانات در نظر گرفته شده برای  این زائر سرا است.

کد مطلب 3938173

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