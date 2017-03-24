زائر سرای امام زاده بابا احمد (س) شهرستان بهمئی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نورالله جنتی پور مدیر کل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد در این آیین که ظهر جمعه در بهمئی برگزار شد افزود: زائر سرای امام زاده بابا احمد (س) با اعتبار ۱۴۰۰ میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.

جنتی پور با اشاره به زیربنا و امکانات این زائر سرا اظهار داشت: این زائر سرا در ۱۲۰ متر و در یک طبقه ساخته شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان به ویژگی های این زائر سرا اشاره کرد و گفت: داشتن ۶ اتاق مجهز و دارای امکانات از جمله ویژگی های این زائر سرا است.

وی افزود: داشتن آبدارخانه از دیگر امکانات در نظر گرفته شده برای این زائر سرا است.