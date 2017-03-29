برخورد با یک میلیون تخلف حادثه ساز/توقیف ۳۲ هزار وسیله نقلیه

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ نادر رحمانی در مراسم بازدید جانشین فرمانده ناجا از مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با تشریح آماری از سفرهای نوروزی امسال، اظهار داشت: آمارهای بدست آمده در مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا نشان می‌دهد که ۷ فروردین امسال شاهد بیشترین تردد در محور مواصلاتی کل کشور بودیم که این افزایش ترددها به دلیل تداخل موج اول بازگشت سفرهای نوروزی با شروع سفرهای دور دوم نوروزی بود.

وی با اشاره به تداخلات جوی در سال جاری گفت: امسال به دلیل نزولات جوی و شرایط نامساعد جوی شاهد ۶۰ مورد انسداد بازگشایی در محورهای مواصلاتی کشور بودیم که نسبت به سنوات گذشته افزایش چندبرابری داشت.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا اضافه کرد: همچنین امسال ۱۵۰۰ دقیقه پرواز هوایی برای کنترل تردد در جاده‌های کشور انجام شد و در این میان ۳۲ هزار وسیله نقلیه متخلف توقیف و ۲۰ هزار موتورسیکلت نیز به پارکینگ اعزام شدند.

سرهنگ رحمانی ادامه داد: همچنین همکاران ما بیش ازیک میلیون تخلف حادثه ساز را در سراسر کشور ثبت کردند و ۲۰ هزار تست مواد مخدر و مشروبات الکلی انجام شد.