۳۰ میلیون اقامت شب در تعطیلات نوروزی در کشور به ثبت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از میراث فرهنگی هرمزگان، مرتضی رحمانی موحد افزود: بیشترین آمار مربوط به ۱۰ استان مسافرخیز کشور از جمله هرمزگان است که نزدیک به ۲میلیون و ۵۰۰ هزار اقامت شب را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: دو درصد از این اقامت ها در هتل ها پذیرش شده و مابقی در مهمانپذیرها ، خانه های اجاره ای ، مدارس آموزش پرورش و کمپ های موقت بوده است.

رئیس ستاد تسهیلات سفر کشور تصریح کرد: رویکرد ستاد تسهیلات مسافر باید به ستاد ارایه خدمات تغییر کند و مسافران نوروزی در قبال پرداخت هزینه خدمات دریافت کنند نه اینکه این خدمات بصورت رایگان باشد.

وی یاد آور شد: این توقع در بین مسافران ایجاد شده که سازمانها و نهادها در ایام نوروز تمام وقت خود را صرف ارایه خدمات به مسافران کنند و در مقابل آنها هزینه این خدمات هم پرداخت نکنند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور اظهارداشت: با پیگیری های این سازمان و تصویب مجلس، مشکل قدیمی و کهنه دخالت اصناف در امور مجتمع های بین راهی رفع شد .

رحمانی موحد افزود: با اجرای این مصوبه تاسیسات گردشگری مشمول نظام صنفی نیستند ؛نظارت و کنترل و نرخ گذاری برقیمت ها بر عهده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.

وی از دیگر اقدام های این سازمان را تهیه طرح ساماندهی گردشگری سواحل مکران عنوان کرد و بیان داشت :در این طرح ایجاد، تاسیس و ساماندهی تاسیسات گردشگری در سواحل جنوب بویژه قطار ساحلی در آن دیده است.