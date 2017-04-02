بررسی مشکلات آبی البرز با حضور لاریجانی/تأکید بر اشتغال روستائیان

ابوالقاسم پالیزگیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره با نشست استاندار البرز و ائمه جمعه مرکز شهرهای شهرستان ساوجبلاغ با دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که روز گذشته انجام شد، اظهار کرد: در این نشست مباحث و مشکلات عدیدهای در حوزههای مختلف استان و شهرستان مطرح و بررسی شد.
وی بابیان اینکه بررسی مسائل و خلاءهای قانونی موجود در حیطه ساختهای غیرمجاز یکی از مهمترین مسائل مطرحشده در نشست امروز بود، گفت: توسعه اشتغال در روستاها و مقوله مهم معادن از دیگر مواردی بود که در این نشست موردتوجه قرار گرفت.
پالیزگیر با تأکید بر اینکه طبق بیانات رئیس مجلس شورای اسلامی توجه به توسعه تولید و اشتغال روستایی حائز اهمیت است، افزود: میتوان از ظرفیت روستاهای استان البرز ازجمله شهرستان ساوجبلاغ در راستای توسعه صنعت گردشگری و گردشگری اقتصادی بهره برد.
فرماندار شهرستان ساوجبلاغ تصریح کرد: توسعه صنایع روستایی ازجمله موارد مطرحشده در این نشست محسوب میشود، بدون شک این صنایع با در نظر گرفتن ضوابط زیستمحیطی و همخوانی با محیط روستایی ایجاد خواهد شد.
وی توسعه صنایع روستایی را مهمترین عامل مهاجرت مردم از شهر به روستا اعلام کرد و گفت: تقویت صنایع تبدیلی کشاورزی در روستاها از دیگر اقداماتی است که در این حوزه میتوان موردتوجه قرارداد.
پالیزگیر بررسی مشکلات آبی استان و شهرستان در این نشست را از دیگر اقدامات انجامگرفته برشمرد و تصریح کرد: بنا شد اقدامات، نیازها و خلاءهای موجود در استان البرز و شهرستان ساوجبلاغ مطرح، جمعبندی و طی یک درخواست از سوی استاندار، توسط مسئول دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
وی گفت: استاندار البرز پس از این جلسه از شن چالههای آبگیری شده و پروژه بزرگ تغذیه سفرههای زیرزمینی شهرستان ساوجبلاغ دیدن کرد.
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