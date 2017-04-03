  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۴۰

رئیس پلیس راه خراسان رضوی عنوان کرد:

محور سرخس مسدود است/ تلاش راهداری برای بازگشایی مسیر

محور سرخس مسدود است/ تلاش راهداری برای بازگشایی مسیر

مشهد- رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: عملیات خاک برداری و سنگ برداری بخشی از محور سرخس که صبح امروز به دلیل ریزش کوه مسدود شده بود ادامه دارد.

سرهنگ هادی امیدوار در گفتگو با خبرنگارمهر اظهارکرد: به دلیل بارش برف در برخی محورهای استان خصوصا گردنه های برف گیر از جمله تیوان،تردد به کندی انجام می شود.

وی با اشاره به ریزش کوه در محور سرخس به مشهد  محدوده شورلق تصریح کرد: ریزش کوه باعث مسدود شدن این محور شده که عوامل راهداری در حال بازگشایی مسیر هستند.

امیدوار افزود: در این محدوده به دلیل وجود رودخانه و کوه، کنارگذر وجود نداشته و تا پایان عملیات خاک برداری و سنگ برداری مسیر مسدود خواهد بود.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی در ادامه با اشاره به اتمام تعطیلات نوروزی خاطرنشان کرد: برخی مسافران امروز را برای بازگشت خود انتخاب کرده اند و به همین دلیل مسیرهای خروجی مشهد دارای تردد پرحجم است.

کد مطلب 3942962

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها