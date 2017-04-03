محور سرخس مسدود است/ تلاش راهداری برای بازگشایی مسیر

سرهنگ هادی امیدوار در گفتگو با خبرنگارمهر اظهارکرد: به دلیل بارش برف در برخی محورهای استان خصوصا گردنه های برف گیر از جمله تیوان،تردد به کندی انجام می شود.

وی با اشاره به ریزش کوه در محور سرخس به مشهد محدوده شورلق تصریح کرد: ریزش کوه باعث مسدود شدن این محور شده که عوامل راهداری در حال بازگشایی مسیر هستند.

امیدوار افزود: در این محدوده به دلیل وجود رودخانه و کوه، کنارگذر وجود نداشته و تا پایان عملیات خاک برداری و سنگ برداری مسیر مسدود خواهد بود.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی در ادامه با اشاره به اتمام تعطیلات نوروزی خاطرنشان کرد: برخی مسافران امروز را برای بازگشت خود انتخاب کرده اند و به همین دلیل مسیرهای خروجی مشهد دارای تردد پرحجم است.