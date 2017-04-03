رویا قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی ۱۲ ماهه سال گذشته ۱۵ مورد اهدای عضو در استان زنجان انجام گرفته است، افزود: امسال تنها طی این بازه زمانی تعداد بیش ۶۰ نفر بیمار با بهره مندی از اعضای اهدایی بدن بیماران مرگ مغزی حیات دوباره یافتند.

وی گفت: طی سال گذشته ۹۴ حدود۱۴ مورد اهدای عضو در استان زنجان رخ داد که ۵۰ نفر توانستند از اعضای اهدایی بهره مند شوند.

قهرمانی تاکید کرد: باید تلاش شود فرهنگ اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در جامعه توسعه یابد.

مسئول شبکه فراهم آوری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: اهدای عضو بیمار مرگ مغزی طبق شرایط و فرآیندهای خاص انجام می شود و نبود بیماری های مزمن از جمله سرطان، دیابت و حداکثر سن ۶۵ سال متوفی از جمله شرایط مهم برای اهدای عضو است.

قهرمانی تاکید کرد: خوشبختانه در استان زنجان اهدای عضو بسیار خوب بوده و فرهنگ سازی خوبی در این زمینه در استان انجام شده است.

وی همچنین از اهدای اعضای بدن یک جوان سرباز طارمی طی سالجاری به نام شعبانی خبر داد و گفت: این جوان که دچار مرگ مغزی شده بوده با رضایت خانواده سه عضو بدن وی به بیماران اهداء شد.