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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۱:۳۵

مسئول شبکه فراهم آوری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

۱۵ مورد اهدای عضو در استان زنجان انجام گرفته است

۱۵ مورد اهدای عضو در استان زنجان انجام گرفته است

زنجان-مسئول شبکه فراهم آوری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: طی سال گذشته ۱۵ مورد اهدای عضو در استان زنجان انجام گرفته و ۶۰ نفر زندگی دوباره یافتند.

رویا قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی ۱۲ ماهه سال گذشته ۱۵ مورد اهدای عضو در استان زنجان انجام گرفته است، افزود: امسال تنها طی این بازه زمانی تعداد بیش ۶۰ نفر بیمار با بهره مندی از اعضای اهدایی بدن بیماران مرگ مغزی حیات دوباره یافتند.

وی گفت: طی  سال گذشته ۹۴ حدود۱۴ مورد اهدای عضو در استان زنجان رخ داد  که ۵۰ نفر  توانستند از اعضای اهدایی بهره مند شوند.

قهرمانی تاکید کرد: باید تلاش شود فرهنگ اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در جامعه توسعه یابد.

مسئول شبکه فراهم آوری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: اهدای عضو بیمار مرگ مغزی طبق شرایط و فرآیندهای خاص انجام می شود و نبود بیماری های مزمن از جمله سرطان، دیابت و حداکثر سن ۶۵ سال متوفی از جمله شرایط مهم برای اهدای عضو است. 

قهرمانی تاکید کرد: خوشبختانه در استان زنجان اهدای عضو بسیار خوب بوده و فرهنگ سازی خوبی در این زمینه در استان انجام شده است. 

وی همچنین از اهدای اعضای بدن یک جوان سرباز طارمی طی سالجاری به نام شعبانی خبر داد و گفت: این جوان که دچار مرگ مغزی شده بوده با رضایت خانواده سه عضو بدن وی به بیماران اهداء شد. 

کد مطلب 3942984

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