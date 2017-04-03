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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۱۳

داور ایرانی به جایزه بزرگ والیبال جهان دعوت شد

داور ایرانی به جایزه بزرگ والیبال جهان دعوت شد

فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) از محمد شاهمیری برای قضاوت در رقابت‌های جایزه بزرگ ۲۰۱۷ زنان جهان دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی والیبال با ارسال نامه‌ای از محمد شاهمیری داور بین‌المللی کشورمان برای حضور در رقابت های جایزه بزرگ زنان دعوت بعمل آورد.

بر این اساس، این داور بین المللی تیرماه برای قضاوت در دسته C گروه یک این رقابتها راهی هلند می شود.

محمد شاهمیری هفته پیش نیز برای قضاوت در لیگ جهانی دعوت شده بود. وی در هفته نخست (دوم تا چهارم ژوئن) در گروه C و در کشور روسیه قضاوت خواهد داشت و در هفته سوم (۱۶ تا ۱۸ ژوئن) در کشور آرژانتین رقابت های گروه I را قضاوت می کند.

شاهمیری تنها داور ایرانی با درجه FIVB در فدراسیون جهانی است. وی سابقه قضاوت در بازی‌های المپیک، قهرمانی جهان، لیگ جهانی و … در پرونده کاری خود دارد.

کد مطلب 3943019

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