زوددویچه سایتونگ: برگزیت آینده مبهمی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه زود دویچه سایتونگ در شماره امروز خود با اشاره به موضوع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نوشت: مردم انگلیس در ۲۳ ماه می سال ۲۰۱۶ میلادی دست به اتخاذ تصمیمی زدند که کارشناسان معتقدند بزرگترین رویداد تاریخی پس از جنگ جهانی دوم به شمار می آید.

آنها با اعلام موافقت خود نسبت به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نشان دادند که در پی استقلال یافتن از سیاست های جاری در این اتحادیه بوده و خواهان خودمحوری در خصوص تعیین خط مشی ها هستند.

از آن زمان نشست های مختلفی در رده های مختلف از کارشناسان و دیپلماتها گرفته تا مقامات ارشد اروپایی با محوریت این موضوع برگزار شد که در اغلب آنها اختلاف نظر در خصوص زمان قطعی و نهایی این امر به چشم می خورد.

«دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا بارها از مقامات انگلیس خواست تا جدول زمان بندی شده ای را برای مراحل اجرایی شدن خروج این کشور از اتحادیه اروپا اعلام کند، اما این امر همچنان تحقق پیدا نکرده است.

این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت: «ترزا می» نخست وزیر انگلیس تنها به این نکته اذعان داشته که سال ۲۰۱۷ سال اجرایی شدن برگزیت خواهد بود اما باز گمان می رود که کندی سرعت در این مسیر آینده مبهمی را برای این طرح بزرگ رقم بزند.