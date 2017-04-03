به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدواسیما، معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: براساس این آزمون دانش آموزان جامانده از امتحانات دوره اول متوسطه که شرایط سنی لازم را دارند و فاقد مدرک تحصیلی هستند به جای گذراندن سه آزمون در هر سال، با قبولی در یک آزمون جامع می‌توانند گواهینامه پایان دوره اول متوسطه را دریافت کنند.

وی به تغییر روش انتخاب رشته دانش آموزان پایه نهم تحصیلی از امسال اشاره کرده و افزود: این دسته از دانش آموزان می‌توانند از اول تا ۱۵ تیر امسال رشته تحصیلی خود را انتخاب کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه ۱۲ رشته تحصیلی برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است گفت: دانش آموزان از امسال باید برای ورود به هر رشته تحصیلی یک حداقل نمره را در هر درسی دریافت کنند.

زرافشان تصریح کرد: انتخاب رشته دانش آموزان بر خلاف سال تحصیلی گذشته که جنبه تجویزی داشت امسال فقط جنبه توصیه‌ای دارد و دانش آموزان با توجه به علاقه خود می‌توانند در یکی از رشته‌ها ادامه تحصیل دهند.

معاون وزیرآموزش و پرورش گفت: حداقل نمره در هر درس برای ورود به هر رشته مشخص شده است و مثلاً برای ورود به رشته ریاضی، دانش آموز باید حداقل نمره ۱۴ را در درس ریاضی کسب کند.

وی یادآور شد: مطابق تفاهم نامه جدید وزارت آموزش و پرورش و وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهرک‌های صنعتی و در کنار کارخانه‌ها هنرستان‌های کار و دانش راه اندازی می‌شود تا دانش آموزان پس از دانش‌آموختگی جذب مراکز صنعتی شوند.