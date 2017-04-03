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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۱۵

تا خردادماه سال جاری؛

فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس افتتاح می‌شود

فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس افتتاح می‌شود

معاون وزیر نفت در امورپالایشگاهی گفت: تا چند روز آینده واحد اکتان افزا (CCR) پالایشگاه ستاره خلیج فارس با هدف تولید بنزین با اکتان بالای ۹۰ در مدار بهره برداری قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش با بیان اینکه تولید آزمایشی بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج فارس آغاز شده ولی بنزین تولید شده دارای اکتان کمتر از ۹۰ است گفت: تا چند روز آینده واحد اکتان افزا (CCR) این پالایشگاه با هدف تولید بنزین با اکتان بالای ۹۰ در مدار بهره برداری قرار می‌گیرد.

عباس کاظمی با اشاره به اینکه فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا خرداد امسال به طور کامل در مدار بهره برداری قرار می‌گیرد، گفت: این فاز از ظرفیت تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین با اکتان بالا و استاندارد یورو۴ برخوردار است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با یادآوری اینکه مهر پارسال واحد تقطیر فاز اول پالایشگاه خلیج فارس با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه راه اندازی شده بود، تاکید کرد: بهره برداری از پالایشگاه خلیج فارس یکی از دستاوردهای برجام بوده و بعد از لغو تحریم‌ها بسیاری از تجهیزات و کمپرسورهای این پالایشگاه در خارج کشور رفع توقیف شده و وارد سایت پالایشگاه شدند.

کد مطلب 3943402

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