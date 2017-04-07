تامین مالی صادراتی به شرکت های دانش بنیان آموزش داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریدور صادرات محصولات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کارگاه آموزشی « تامین مالی صادراتی» را برای شرکت های دانش بنیان برگزار می کند.

در این کارگاه آموزشی اصول و کلیات تامین مالی، مقدمه مختصر بر روشهای پرداخت، روشهای متداول تامین مالی و ارایه مورد کاوی، معرفی موسسات اعتباری صادراتی، معرفی صندوق ضمانت صادرات و محصولات بیمه و ضمانتنامه صادراتی و نمونه قراردادهای مالی و نکات و اصطلاحات مهم در این قراردادها آموزش داده می شود.

کارگاه آموزشی تامین مالی صادراتی در تاریخ پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه ۹۶ از ساعت ۹ الی ۱۷ در پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف برپا خواهد شد.

کریدور صادرات محصولات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت های دانش بنیان برای حضور در این کارگاه آموزشی حمایت ۷۰ درصدی می کند.

مدیران شرکت های دانش بنیان، دانشجویان، مدیران شرکتها می توانند از این کارگاه آموزشی بهره مند شوند.