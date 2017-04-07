نظام پیوست فرهنگی فضای مجازی تدوین می شود

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مطابق با برنامه ششم توسعه تمامی طرح های کلان دستگاههای اجرایی در حوزه فضای مجازی نیازمند داشتن پیوست فرهنگی است، اظهار داشت: پیرو این الزام، موضوع تدوین نظام پیوست نگاری و پیوست فرهنگی فضای مجازی در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: مطابق با این آیین نامه، تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه فضای مجازی از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف می شوند مطابق با این نظام نامه، برای سرویس های خود پیوست فرهنگی ارائه دهند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، دیگر نیاز نخواهد بود تا هر سرویسی که قرار است به کاربران عرضه شود برای تدوین پیوست فرهنگی به شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.

خوراکیان گفت: این نظام نامه فرهنگی فضای مجازی برای تمامی دستگاهها و خدمات ارتباطی در هر حوزه ای دیده شده است تا تمامی سازمانهایی که در این بخش سرویس گسترده و عمومی ارائه می دهند مطابق با یک قانون واحد و شفاف فعالیت کنند.

وی اضافه کرد: پیش از این پیوست فرهنگی مربوط به تلفن همراه توسط مرکز ملی فضای مجازی و با همکاری وزارت ارتباطات و اپراتورهای ارتباطی تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه شده است. اما با توجه به ورود تکنولوژیها و خدمات جدید در این حوزه، نیاز به داشتن نظام یکپارچه فرهنگی در این بخش الزامی است تا تمامی خدمات دهندگان دولتی و غیردولتی از تکالیف خود را در رابطه با سرویسهایی که ارائه می دهند واقف باشند و از آن تبعیت کنند.