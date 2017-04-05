به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ پس از پیروزی دو بر صفر شامگاه چهارشنبه تیمش برابر پیکان به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: با یک حالت خیلی شاد و مسرور سال نو را مجددا تبریک می گویم و بهترین آرزوها را برای همه دارم و این برد ما بهترین هدیه عید نوروز برای هواداران است.

وی افزود: اولین بازی ما در تهران طبیعی بود که میل زیادی برای برد داشتیم که در بازی نمایان بود. تبریک بسیار زیادی به بازیکنانم می گویم که حداکثر جنگندگی را به نمایش گذاشتند و خواستند تا با انگیزه بالا به پیروزی برسند. دوست داریم با این شوق تا پایان فصل ادامه دهیم و هر چهار بازی را برای برد برویم.

برانکو ادامه داد: این برد یک دعوت بزرگ از هواداران بود برای دیدار با الریان که بیایند تا تیم را تشویق کنند. برابر یک حریف سرسخت سزاوارانه به برتری رسیدیم و امیدوارم در بازیهای بعدی هم به همین ترتیب پیش برویم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اظهارات مجید جلالی گفت: ایشان و بقیه نتایج پرسپولیس را دنبال می کنند. دوست دارم ایشان بیاید بگوید تا حالا کدام داور یک اوت به سود پرسپولیس گرفته است. به جرات می گویم تاکنون هیچ تیمی در ایران چنین امتیازات صادقانه ای را کسب نکرده است.

برانکو ادامه داد: اینهایی که اینطور صحبت می کنند باید خجالت بکشند. پیکان بازی را باخت به خاطر اینکه ما بهتر بودیم. شکی نیست که آنها تیم خوبی هستند و من احترام زیادی برای آنها قائل هستم. ما در هیچ نتیجه ای نخواستیم داوری را محکوم کنیم. در همه بازیها همینگونه بوده است.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: از آنجا که ما بازی با صنعت نفت را واگذار کرده بودیم باید تغییراتی را در ترکیب ایجاد می کردیم و سه امتیاز را می گرفتیم چون خیلی مهم بود. به همین خاطر بازیکنان با انگیزه بالایی کار کردیم.

وی با اشاره به دیدار تیمش برابر الریان قطر گفت: ما بازی سختی را پیش رو خواهیم داشت. الریان تیم خوبی است که در قطر برابر ما به پیروزی رسیده است. با این حال ما در همان بازی هم خوب بودیم. بازیکنانم برای این بازی کاملا آماده هستند و امیدوارم بتوانیم در این دیدار به برتری برسیم.