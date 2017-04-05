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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱:۵۵

هفته سی‌ام لالیگا؛

برتری رئال مادرید در خانه لگانس/ بازگشت به صدر با هت تریک موراتا

برتری رئال مادرید در خانه لگانس/ بازگشت به صدر با هت تریک موراتا

تیم فوتبال رئال مادرید با پیروزی پرگل در زمین لگانس در هفته سی ام رقابتهای لالیگا به صدرنشینی کوتاه مدت بارسلونا پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال لگانس و رئال مادرید بامداد روز پنجشنبه در چارچوب هفته سی ام رقابتهای لالیگا به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم رئال مادرید میزبان خود را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست داد.

آلوارو موراتا با زدن سه گل در دقایق ۱۸، ۲۳ و ۴۹ هت تریک کرد و ستاره رئال مادرید بود. خامس رودریگز نیز در دقیقه ۱۵ دیگر گل این تیم را به ثمر رساند. در تیم لگانس نیز گابریل پائولیستا (۳۲) و لوسیانو (۳۵) موفق به گشودن دروازه رئال مادرید شدند.

این نتیجه در حالی بدست آمد که در ترکیب اصلی رئال مادرید خبری از رونالدو، بنزما، بیل و مودریچ نبود.

شاگردان زیدان بعد از این برد ۷۱ امتیازی شدند و به صدر جدول بازگشتند. تیم بارسلونا با ۶۹ امتیاز در رده دوم ایستاد.

رئال مادرید یک بازی معوقه نیز در پیش دارد.

کد مطلب 3945726

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