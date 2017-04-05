برتری رئال مادرید در خانه لگانس/ بازگشت به صدر با هت تریک موراتا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال لگانس و رئال مادرید بامداد روز پنجشنبه در چارچوب هفته سی ام رقابتهای لالیگا به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم رئال مادرید میزبان خود را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست داد.

آلوارو موراتا با زدن سه گل در دقایق ۱۸، ۲۳ و ۴۹ هت تریک کرد و ستاره رئال مادرید بود. خامس رودریگز نیز در دقیقه ۱۵ دیگر گل این تیم را به ثمر رساند. در تیم لگانس نیز گابریل پائولیستا (۳۲) و لوسیانو (۳۵) موفق به گشودن دروازه رئال مادرید شدند.

این نتیجه در حالی بدست آمد که در ترکیب اصلی رئال مادرید خبری از رونالدو، بنزما، بیل و مودریچ نبود.

شاگردان زیدان بعد از این برد ۷۱ امتیازی شدند و به صدر جدول بازگشتند. تیم بارسلونا با ۶۹ امتیاز در رده دوم ایستاد.

رئال مادرید یک بازی معوقه نیز در پیش دارد.