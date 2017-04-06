«اشرف غنی» با رئیس جمهوری اندونزی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پس از سفر ۴ روزه خود به استرالیا، شب گذشته وارد جاکارتا پایتخت اندونزی شد.

وی طی سفر به این کشور با «جوکو ویدودو» رئیس جمهوری اندونزی دیدار و در مورد گسترش همکاریهای دوجانبه دوکشور به خصوص در بخش آموزش، توسعه اقتصادی، زراعت و تکنولوژی به بحث و گفتگو پرداخت.

غنی در این دیدار گفت که افغانستان می تواند در بخش تجارت از اندونزی الگوبرداری کند و همکاریهای جاکارتا در این باره نیز می تواند بسیار موثر واقع شود.

رئیس جمهوری اندونزی نیز ضمن اعلام حمایت کشورش از روند صلح در افغانستان گفت که کشورش از هر نوع همکاری در جهت صلح و ثبات در افغانستان دریغ نمی‌کند و به زودی هیئتی را در همین راستا و به منظور شریک ساختن نظرات و تجاربشان به افغانستان خواهد فرستاد.

لازم به ذکر است که غنی پس از پایان دیدارهایش با مقامات اندونزی، عازم سنگاپور می شود.