پرسپولیس برابر پیکان زیبا بازی نکرد/ قهرمانی قرمزپوشان نزدیک است

رضا ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیم های پرسپولیس و پیکان تهران از هفته بیست و ششم لیگ برتر گفت: بازی دو نیمه متفاوت داشت، در نیمه اول پرسپولیس کمی سردرگم بود و نتوانست بازی همیشگی خود را ارائه دهد. قرمزپوشان در 10 دقیقه ابتدایی خوب بودند اما در دقایق بعدی بازی بیشتر به میانه میدان کشیده شد و پیکانی ها بودند که در دقایق پایانی بر بازی مسلط شده و حتی می توانستند به گل هم دست پیدا کنند.

وی تأکید کرد: اما در نیمه دوم پرسپولیس که نمی خواست اتفاقات دیدار برابر نفت آبادان دوباره برایش تکرار شود، فشار زیادی بر روی دروازه پیکان آورد و توانست در دقایق پایانی با زدن دو گل به حریف به پیروزی رسیده و یک گام دیگر به قهرمانی در لیگ شانزدهم نزدیک شود.

ترابیان در ادامه خاطرنشان کرد: پرسپولیس همانند بازی های گذشته، زیبا بازی نکرد و از آن شرایط آرمانی همیشگی به دور بود و تنها توانست سه امتیاز بازی را کسب کرده و موقعیت خود را در صدر جدول مستحکم تر کند.

مدافع پیشین پرسپولیس تصریح کرد: با توجه به این فاصله امتیاز پرسپولیس با تیم های دوم و سوم زیاد شده است، این تیم تنها به فکر کسب امتیاز برای قهرمانی است و شاید به همین دلیل است که زیبا بازی کردن برایش مهم نباشد.

وی در خصوص درگیری های اواخر بازی گفت: این اتفاقات در فوتبال طبیعی است و باید بپذیریم که بازیکنان پیکان، تحت فشار زیادی بودند، تمرکز خود را از دست داده و تمام تلاششان این بود که بتوانند گل تساوی را به پرسپولیس بزنند و در همان لحظات، از قرمزپوشان گل دوم را دریافت کرده و کاملاً تمرکز خود را از دست داده، عصبی شدند و یکی از بازیکنان این تیم، آن رفتار غیرورزشی را از خود نشان داد.

ترابیان در مورد دیدار پرسپولیس برابر الریان قطر در دور برگشت مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان اظهار داشت: بازی سختی در پیش خواهد بود با توجه به اینکه پرسپولیس در دیدار رفت، بازی را با سه گل واگذار کرده حتماً تلاش خواهد کرد تا هم شکست دور رفت را جبران کرده و هم بتواند امیدوار باشد تا با پیروزی در این بازی و دیدارهای بعد از مرحله مقدماتی صعود کند.

مدافع پیشین پرسپولیس در پایان با اظهار تشکر از حضور هواداران پرسپولیس در ورزشگاه گفت: این تماشاگران خونگرم با حضورشان در ورزشگاه، دلگرمی خاصی به بازیکنان می دهند و امیدوارم روز دوشنبه برای دیدار برابر الریان هم به ورزشگاه آمده و حمایت همه جانبه خود را در راه شکست الریان مقابل پرسپولیس نشان دهند.