تیلرسون: در حال بررسی پاسخ مناسب به حملات شیمیایی در سوریه هستیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا ساعتی پس از انتشار خبر بررسی گزینه نظامی از سوی کشورش برای حمله به دولت قانونی سوریه، در این خصوص در برابر خبرنگاران سخن گفت.

تیلرسون ابتدا به حادثه «خان شیخون» اشاره کرد و با تکرار ادعاهای قبلی غربی‌ها گفت: حمله شیمیایی در سوریه، برای همه ما وحشتناک بود و این تراژدی که بخشی از مناقشه سوریه است را به صفحه اول روزنامه‌ها و رسانه‌های ما آورد.

وی ادامه داد: از نظر ما و بر اساس اطلاعاتی که داریم، رژیم سوریه تحت رهبری رئیس‌جمهور بشار اسد، مسئول این حمله است.

وزیر خارجه آمریکا که به تازگی در خصوص مسائل سوریه با «سرگئی لاوروف» همتای روس خود سخن گفته، نامی از روسیه هم آورد و گفت: فکر می‌کنم که بازنگری دقیق دولت روسیه در ادامه حمایت از رژیم اسد، بسیار مهم است.

تیلرسون افزود: با اقداماتی که اسد انجام داده، به نظر می‌رسد که هیچ نقشی برای حکومت بر مردم سوریه در آینده وجود نخواهد داشت.

وی حذف بشار اسد از قدرت را نتیجه روندی پیچیده و طولانی دانست و گفت: روندی که در نتیجه آن، بشار اسد قدرت را کنار بگذارد، نیاز به تلاش جامعه جهانی دارد یعنی اول داعش را در سوریه شکست دهیم؛ سپس در این کشور ثبات ایجاد کنیم تا از جنگ داخلی جدید، جلوگیری شود و سپس با شرکایمان در جهان همکاری کنیم و راهکار سیاسی را در پیش بگیریم که به کنار رفتن بشار اسد از قدرت منجر خواهد شد.

وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که پرسید: «آیا شما و پرزیدنت ترامپ در حال ایجاد ائتلافی بین‌المللی برای برکنار کردن بشار اسد از قدرت هستید؟» در پاسخی کوتاه گفت: این گام‌ها در حال برداشته شدن است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید: «آیا حملات نظامی جدید را هم بررسی می‌کنید؟» گفت: در حال بررسی یک پاسخ مناسب به این حملات شیمیایی هستیم که همه قطعنامه‌های قبلی و قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشت؛ این مسئله‌ای جدی است و پاسخی جدی را می‌طلبد.