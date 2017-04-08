هوای کردستان در وضعیت ناسالم قرار دارد

کژال حبیب زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به وضیعت آلودگی هوای استان اشاره کرد و گفت: از ساعت ۲۳ روز گذشته هوای استان از حیث ذرات معلق هوا آلوده و در شرایط ناسالم قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان های سنندج و سقز تنها ایستگاه سنجش آلودگی هوا وجوددارد، عنوان کرد: براساس گزارش های این دو ایستگاه در حال حاضر هوای شهرهای سنندج و سقز در وضعیت ناسالم قراردارد و این مسئله به کل استان تعمیم داده می شود.

وی با بیان اینکه گرد و خاک عربی اکثر شهرهای استان را در شرایط فعلی در برگرفته است، بیان کرد: ایستگاه سنجش آلودگی هوای مستقر در سنندج تنها قادر به اندازه گیری ذرات با قطر ۲.۵ میکرون هست.

گفتنی است، براساس گفته کارشناسان ذرات با قطر بالای ۱۰ میکرون توسط سیستم تنفسی دفع شده و وارد ریه ها نمی شود ولی در مورد ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون به دلیل اینکه این ذرات بسیار کوچک هستند به صورت مستقیم جذب بدن شده و وارد خون می شوند.