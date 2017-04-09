۵۳۰ سرمایه گذار جذب شهرک صنعتی قرچک شدند/ واگذاری ۷۰ هکتار زمین

حامد افشار نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سالجاری به نام « اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» توسط مقام معظم رهبری گفت: امیدوارم در این سال بتوانیم با همدلی و همراهی و تلاش مضاعف گوشه ای بیانات رهبری را عملیاتی کنیم و در پایان سال سر بلند باشیم.

وی با اشاره به عملکرد سال گذشته شهرک صنعتی قرچک و برنامه های پیش رو در سال ۹۶ افزود: سال گذشته در شهرک صنعتی قرچک سال خوبی بود، در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور، شرکت شهرک های صنعتی استان تهران با ورود به بخش اصناف و مشارکت با شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران توانست فضایی ایجاد کند که اصناف تولیدی که باید طبق قانون از شهر تهران خارج می شدند به شهرک صنعتی قرچک بیایند.

مدیر شهرک صنعتی قرچک با بیان اینکه با ارتباط با اصناف تهران توانستیم اصناف مختلف را به شهرک صنعتی قرچک دعوت کرده و جلسات متعدد برگزار کنیم، افزود: ما در سال گذشته با ۱۰ بخش صنفی در استان تهران تفاهم نامه منعقد کردیم و بر اساس این تفاهم نامه ۵۳۰ سرمایه گذار صنفی به شهرک صنعتی قرچک جذب شدند و ۷۰ هکتار زمین صنعتی به این افراد واگذار کردیم.

افشار نادری گفت: سال گذشته ۱۰۰ جواز ساخت در شهرک صنعتی قرچک صادر شده است که ۱۰ واحد به مرحله پایان کار رسیده و در حال نصب ماشین آلات هستند، در دهه مبارک فجر سال گذشته سه واحد تولیدی در این شهرک به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه شهرک صنعتی قرچک از فاز عملیاتی و عمرانی خارج شده و وارد فاز ساخت و ساز واحدهای صنعتی شدیم، اضافه کرد: در سال ۹۵ جهت تامین ۲۰ لیتر بر ثانیه آب ۵ کیلومتر خط انتقال و ۱۲ کیلوتر خط توزیع آب ایجاد کردیم، احداث ۲۰۰۰ متر مکعب مخزن زمینی، بهره برداری از پست برق ۱۵ مگاواتی، راه اندازی سه کیلومتر خط انتقال برق، ۱۳ کیلومتر شبکه برق، معرفی ۵۰ واحد صنعتی جهت اخذ ترانس به ادراه برق و ایجاد قطعه سوم راه دسترسی تا ایستگاه راه آهن بخشی دیگر از اقدامات عمرانی شهرک های صنعتی بوده است.

مدیر شهرک صنعتی قرچک خاطر نشان کرد: در اردیبهشت ماه برنامه آسفالت قطعه سوم راه دسترسی شهرک را در برنامه داریم.

افشار نادری به بحث اشتغال در شهرک صنعتی قرچک اشاره کرد و گفت: بیشترین نرخ تولید اشتغال در این شهرک در بخش ساخت و ساز است، هر واحد صنعتی که به این شهرک وارد می شود از ابتدای عملیات عمرانی تا دیگر مراحل ایجاد اشتغال در منطقه کرده و تا حدودی به رفع معضل اشتغال کمک می کند، ماهیانه یک الی دو واحد تولیدی در شهرک صنعتی قرچک به بهره برداری می رسند که در حوزه های مختلف جذب نیرو دارند.

وی گفت: این امر کمک می کند که ما در بحث اشتغال و کاهش بیکاری در شهرستان کمک کنیم.

مدیر شهرک صنعتی قرچک خواستار کمک مدیران شهرستانی برای جذب صنایع و اصناف تولیدی به شهرک صنعتی قرچک شد و با ذکر برنامه های شهرک صنعتی قرچک گفت: در سال ۹۶ تعداد ۲۵ برنامه در جهت استقرار صنف پوشاک، اتصال شهرک به شبکه ریلی به عنوان اولین شهرک صنعتی کشور، گاز رسانی به شهرک، ایجاد فاز جدید شهرک به وسعت ۲۵۰ هکتار، اتصال شهرک به کمربندی جنوبی، احداث تقاطع غیر همسطح و نیز صدور اسناد تفکیکی در شهرک را داریم که از دستگاه های مرتبط درخواست همکاری و مساعدت دارم.