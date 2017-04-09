۱۲۰ فعالیت فرهنگی در دانشگاه پیام نور بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور بوشهر، فریبا ارژنگنژاد گفت: در سال گذشته مجموعاً ۱۲۰ عنوان فعالیت فرهنگی در دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر برگزار شد و با توجه به شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، فعالیتهای صورت گرفته با کمترین هزینه و با هدف آموزش و فرهنگ سازی در زمینههای علمی، پژوهشی و فرهنگی برگزار شده است که ۴۰ درصد از این برنامه ها به صورت تعاملی با بخشهای مختلف دانشگاه و دیگر مراکز آموزشی و سازمانها انجام شده است.
وی افزود: از مجموع ۵۱ برنامه تعاملی انجام شده در سال گذشته، ۱۹ برنامه مشترک با بسیج دانشجویی، ۶ برنامه با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، ۱۰ برنامه با مدیریت پژوهش و کارآفرینی و ۱۷ برنامه مشترک نیز با دیگر سازمانها و مراکز آموزشی استان برگزار شده است.
ارژنگنژاد تصریح کرد: گستره برنامههای انجام شده توسط بخش فرهنگی دانشگاه در سال ۹۵ موضوعات مختلفی را شامل شده است که با توجه به سیاست های کلی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور کشور و همچنین منویات مقام معظم رهبری خطاب به دانشگاهیان کشور، از ابتدای سال گذشته برنامههای مدونی پایهریزی و برگزار شد.
مدیر فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر خاطرنشان کرد: از ۱۲۰ فعالیت مذکور ۳۷ برنامه علمی آموزشی شامل کارگاهها، سمینارها، همایشها، مسابقات و بازدیدهای علمی، ۲۴ برنامه با موضوعیت دینی، مذهبی و ارزشی، ۱۶ برنامه برای برگزاری جشنها و بزرگداشتها، ۲۸ برنامه اجتماعی و سیاسی ، ۸ برنامه هنری و ۶ برنامه تفریحی و گردشگری برای دانشجویان، پرسنل و اعضای محترم هیئت علمی و اساتید برگزار شده است.
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