  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۸:۴۷

مدیر فرهنگی دانشگاه پیام نور بوشهر:

۱۲۰ فعالیت فرهنگی در دانشگاه پیام نور بوشهر برگزار شد

۱۲۰ فعالیت فرهنگی در دانشگاه پیام نور بوشهر برگزار شد

بوشهر - مدیر فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر از انجام ۱۲۰ عنوان فعالیت فرهنگی در این دانشگاه طی سال ۱۳۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور بوشهر، فریبا ارژنگ‌نژاد گفت: در سال گذشته مجموعاً ۱۲۰ عنوان فعالیت فرهنگی در دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر برگزار شد و با توجه به شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل، فعالیت‌های صورت گرفته با کمترین هزینه و با هدف آموزش و فرهنگ سازی در زمینه‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی برگزار شده است که ۴۰ درصد از این برنامه ها به صورت تعاملی با بخش‌های مختلف دانشگاه و دیگر مراکز آموزشی و سازمان‌ها انجام شده است.

وی افزود: از مجموع ۵۱ برنامه تعاملی انجام شده در سال گذشته، ۱۹ برنامه مشترک با بسیج دانشجویی، ۶ برنامه با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، ۱۰ برنامه با مدیریت پژوهش و کارآفرینی و ۱۷ برنامه مشترک نیز با دیگر سازمان‌ها و مراکز آموزشی استان برگزار شده است.

ارژنگ‌نژاد تصریح کرد: گستره برنامه‌های انجام شده توسط بخش فرهنگی دانشگاه در سال ۹۵ موضوعات مختلفی را شامل شده است که با توجه به سیاست های کلی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور کشور و همچنین منویات مقام معظم رهبری خطاب به دانشگاهیان کشور، از ابتدای سال گذشته برنامه‌های مدونی پایه‌ریزی و برگزار شد.

مدیر فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر خاطرنشان کرد: از ۱۲۰ فعالیت مذکور ۳۷ برنامه علمی آموزشی شامل کارگاه‌ها، سمینارها، همایش‌ها، مسابقات و بازدیدهای علمی، ۲۴ برنامه با موضوعیت دینی، مذهبی و ارزشی، ۱۶ برنامه برای برگزاری جشن‌ها و بزرگداشت‌ها، ۲۸ برنامه اجتماعی و سیاسی ، ۸ برنامه هنری و ۶ برنامه تفریحی و گردشگری برای دانشجویان، پرسنل و اعضای محترم هیئت علمی و اساتید برگزار شده است.

کد مطلب 3948101

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها