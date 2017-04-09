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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۰۲

مدیر کل فنی و حرفه ای استان زنجان:

توجه به بحث پژوهش نیازهای مهارتی دربخش‌های مختلف راشناسایی می کند

توجه به بحث پژوهش نیازهای مهارتی دربخش‌های مختلف راشناسایی می کند

زنجان-مدیر کل فنی و حرفه ای استان زنجان گفت: توجه به بحث پژوهش باعث می‌شود که نیازهای مهارتی در بخش‌های مختلف شناسایی شود و براساس آن مهارت‌های لازم به کارآموزان در استان ارائه شود.

محمد رضا انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر توجه به آموزش های مهارتی را مولفه مهم در ایجاد اشتغال عنوان کرد و افزود: سازمان فنی و رفه ای استان بر تحقق این امر مهم تاکید جدی دارد.

وی اظهار کرد: وظیفه سازمان فنی و حرفه ای ایجاد شغل نیست و رسالت واقعی این سازمان ارائه آموزش های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار است.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان زنجان گفت: ایجاد شغل در جامعه نیازمند طی شدن فرایندهای مورد نیاز است و آموزش های مهارتی مورد نیاز در  فرصت های شغلی جدید برای علاقه مندان استان متناسب با بازار کار ارائه و آموزش داده شود.

انصاری بر مقوله پژوهش اشاره کردو گفت: پژوهش محور کردن آموزش های مهارتی لازمه ایجاد شغل است و یکی از سیاست های مهم در فنی و حرفه ای استان توسعه آموزش های کاربردی و پژوهشی است.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان زنجان بر فعالیتهای پژوهشی این سازمان در سال ۹۵  در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طرح پژوهشی دو موردو تدوین و بازنگری استاندارد شایستگی ۴۰ مورد وتدوین مقاله ۴۵ مورد و تدوین کتاب و جزوآموزشی هم ۵ جلد بوده است. 

وی به بحث پژوهش در فنی و حرفه‌ای استان زنجان اشاره کرد و افزود: نوع و سطح فعالیت پژوهشی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت است و موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به بخش کشاورزی، صنایع و خدمات به بحث گسترش فعالیت‌های پژوهشی بستگی دارد.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان زنجان گفت: پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور است و فنی و حرفه‌ای استان زنجان به بحث پژوهش توجهی جدی داشته و تاکنون فعالیت‌های خوبی را در بخش‌های کشاورزی و صنعتی داشته است.

انصاری افزود: توجه به بحث پژوهش باعث می‌شود که نیازهای مهارتی در بخش‌های مختلف شناسایی شود و براساس آن مهارت‌های لازم به کارآموزان در استان ارائه شود. 

کد مطلب 3948103

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