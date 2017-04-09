محمد رضا انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر توجه به آموزش های مهارتی را مولفه مهم در ایجاد اشتغال عنوان کرد و افزود: سازمان فنی و رفه ای استان بر تحقق این امر مهم تاکید جدی دارد.

وی اظهار کرد: وظیفه سازمان فنی و حرفه ای ایجاد شغل نیست و رسالت واقعی این سازمان ارائه آموزش های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار است.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان زنجان گفت: ایجاد شغل در جامعه نیازمند طی شدن فرایندهای مورد نیاز است و آموزش های مهارتی مورد نیاز در فرصت های شغلی جدید برای علاقه مندان استان متناسب با بازار کار ارائه و آموزش داده شود.

انصاری بر مقوله پژوهش اشاره کردو گفت: پژوهش محور کردن آموزش های مهارتی لازمه ایجاد شغل است و یکی از سیاست های مهم در فنی و حرفه ای استان توسعه آموزش های کاربردی و پژوهشی است.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان زنجان بر فعالیتهای پژوهشی این سازمان در سال ۹۵ در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طرح پژوهشی دو موردو تدوین و بازنگری استاندارد شایستگی ۴۰ مورد وتدوین مقاله ۴۵ مورد و تدوین کتاب و جزوآموزشی هم ۵ جلد بوده است.

وی به بحث پژوهش در فنی و حرفه‌ای استان زنجان اشاره کرد و افزود: نوع و سطح فعالیت پژوهشی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت است و موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به بخش کشاورزی، صنایع و خدمات به بحث گسترش فعالیت‌های پژوهشی بستگی دارد.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان زنجان گفت: پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور است و فنی و حرفه‌ای استان زنجان به بحث پژوهش توجهی جدی داشته و تاکنون فعالیت‌های خوبی را در بخش‌های کشاورزی و صنعتی داشته است.

انصاری افزود: توجه به بحث پژوهش باعث می‌شود که نیازهای مهارتی در بخش‌های مختلف شناسایی شود و براساس آن مهارت‌های لازم به کارآموزان در استان ارائه شود.