رقابت ۱۴ هزار نفر در آزمون دستیاری/ برگزاری آزمون در اردیبهشت

دکتر محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در چهل و چهارمین آزمون دستیاری تخصصی پزشکی تعداد ۱۴ هزار و ۴۰۸ نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد، ۷ هزار و ۵۳۴ داوطلب زن و ۶ هزار و ۸۷۴ داوطلب مرد هستند.

وی یادآور شد: در روزهای ۱۵ تا ۱۸ فروردین ماه ۹۶ نیز به مدت سه روز سایت ثبت نام و ویرایش اطلاعات برای این آزمون باز شد که نزدیک ۴۰۰ داوطلب عمدتا داوطلبان تخصص پزشک خانواده در این آزمون ثبت نام کردند.

پورکاظمی خاطرنشان کرد: چهل و چهارمین آزمون دستیاری تخصصی پزشکی در روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود و کارت ورود به جلسه آزمون دو روز پیش از برگزاری آزمون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دریافت است.