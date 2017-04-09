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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۳۹

رئیس مرکز سنجش خبر داد؛

رقابت ۱۴ هزار نفر در آزمون دستیاری/ برگزاری آزمون در اردیبهشت

رقابت ۱۴ هزار نفر در آزمون دستیاری/ برگزاری آزمون در اردیبهشت

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از رقابت بیش از ۱۴ هزار نفر در چهل و چهارمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی در اردیبهشت ماه ۹۶ خبر داد.

دکتر محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در چهل و چهارمین آزمون دستیاری تخصصی پزشکی تعداد ۱۴ هزار و ۴۰۸ نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد، ۷ هزار و ۵۳۴ داوطلب زن و ۶ هزار و ۸۷۴ داوطلب مرد هستند.

وی یادآور شد: در روزهای ۱۵ تا ۱۸ فروردین ماه ۹۶ نیز به مدت سه روز سایت ثبت نام و ویرایش اطلاعات برای این آزمون باز شد که نزدیک ۴۰۰ داوطلب عمدتا داوطلبان تخصص پزشک خانواده در این آزمون ثبت نام کردند.

پورکاظمی خاطرنشان کرد: چهل و چهارمین آزمون دستیاری تخصصی پزشکی در روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود و کارت ورود به جلسه آزمون دو روز پیش از برگزاری آزمون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دریافت است.

کد مطلب 3948190

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    نظرات

    • مهدی IT ۱۳:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
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      تو رو خدا به سازمان سنجش اعلام کنید نتایج کنکور دکتری رو اعلام کنند، روانمون خراب شد به خدا.....

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