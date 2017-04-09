درگذشت دانشجوی علوم پزشکی شهید بهشتی به علت ایست قلبی در خواب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، «زینب زینلی» دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شامگاه جمعه هجدهم فروردین ماه دارفانی را وداع گفت.

بنابر اعلام مسئولین خوابگاه الزهرا(س)، شامگاه جمعه هجدهم فروردین ماه بلافاصله پس از دریافت گزارش های اولیه درخصوص بسته بودن درب اتاق و عدم خروج از آن، با حضور در اتاق با پیکر بی جان آن مرحومه روی تخت روبرو شدند. پس از آن اقدامات اولیه انجام و عوامل اورژانس و متعاقباً مسئولین ارشد دانشگاه در محل حاضر شدند اما متاسفانه اقدامات مذکور موثر واقع نشد.

پیکر ایشان جهت انجام تشریفات قانونی لازم و تشخیص علت مرگ توسط مراجع ذیصلاح به پزشکی قانونی اعزام شد که این مرکز در گزارش اولیه اعلام کرد، ایست قلبی تنفسی در هنگام خواب علت فوت بوده است.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این مصیبت را به خانواده ایشان و جامعه دانشگاهی تسلیت عرض نموده، رحمت و مغفرت واسعه الهی را برای آن مرحوم، سلامتی و شکیبایی برای بازماندگان وی را از درگاه خداوند منان مسئلت می نماید.

دکتر علی اصغر پیوندی رئیس دانشگاه نیز با ابراز تاسف و تألم مصیبت و اندوه درگذشت این دانشجوی دانشگاه را به خانواده آن مرحومه و جامعه دانشجویی و پرستاری دانشگاه تسلیت گفت.

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محمد میرزا بیگی معاون پرستاری وزارت بهداشت نیز طی پیامی، درگذشت نابهنگام دانشجوی پرستاری دانشگاه را تسلیت گفت. با تأثر فراوان از این ضایعه، برای خانواده آن مرحومه طلب صبر کرد.

مرحومه زینب زینلی، در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شهرستان داراب شاغل بوده و به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تحصیل می کرده است.