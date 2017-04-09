به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت بیش از سه ماه از آخرین وعده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پرداخت یارانه مربوط به بیمه خبرنگاران رسانه‌هایی که از فهرست یارانه جا مانده بودند، هنوز این وعده روی کاغذ مانده و پرداختی به این رسانه‌ها از این بابت، صورت نگرفته است.

وبسایت رسمی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یکی از آخرین فهرست‌هایی که با عنوان «فهرست یارانه بیمه نوبت اول (٩٥)» منتشر کرده است، در تبعیضی آشکار تعدادی از رسانه‌ها را از این حق خود محروم کرده است؛ خبرگزاری مهر در همین فهرست جای گرفته است.

از دیگر رسانه‌هایی که مطابق لیست یادشده از دریافت یارانه بیمه خبرنگاران محروم شده‌اند، می‌توان به خبرگزاری‌های دانشجویان ایران (ایسنا)، فارس، نسیم آنلاین و ... اشاره کرد. این در حالی است که رسانه‌هایی مانند روزنامه ایران، خبرآنلاین، دنیای اقتصاد، شهروند و ... مبالغ قابل توجهی از این بابت دریافت کرده‌اند.

سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیماه سال گذشته وعده داده بود که تتمه یارانه مطبوعات و مبالغ بیمه خبرنگاران حداکثر ظرف ماه آینده (یعنی بهمن ۹۵) به رسانه‌ها پرداخت می‌شود. این در حالی است که تا به امروز حتی یک ریال از این «تتمه یارانه مطبوعت در سال ۱۳۹۵» به رسانه‌های یادشده پرداخت نشده است.

البته پیشتر هم وعده‌های مکرری از سوی مسئولان دولتی در زمینه پرداخت یارانه مطبوعات داده شده بود؛ از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ۱۵ آبان ۱۳۹۵ گفته بود: «در زمینه یارانه مطبوعات به سازمان برنامه و بودجه دستور خواهم داد تا عقب‌ماندگی یارانه مطبوعات طی سال جاری جبران شود. از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌خواهم با جدیت و دقت مشکلات اصحاب رسانه بررسی شود و برای طرح در دولت آماده شده تا راه‌حل مناسب را برای آن پیدا کنیم.»

خبرنگار مهر در پیگیری این مسئله، با حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تماس گرفت که وی نیز در توضیح علت پرداخت نشدن یارانه بیمه خبرنگاران برخی رسانه‌ها گفت: ما نیمه دوم سال گذشته فهرستی از رسانه‌ها را برای پرداخت یارانه بیمه خبرنگارانشان به وزارت اقتصاد و امور دارایی ارسال کردیم و این مبالغ پیش از نوروز به حساب آنها واریز شد.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: بعد از تعطیلات نوروز هم فهرست دیگری از رسانه‌ها را برای پرداخت مبالغ مربوط به بیمه خبرنگارانشان به این وزارتخانه فرستاده‌ایم که طبیعتاً کار مربوط به پرداخت این مبالغ در حال انجام است و انشاءالله طی روزهای آتی به رسانه‌ها پرداخت خواهد شد.

لازم به ذکر است گفته های معاون مطبوعاتی در حالی است که مبلغ پرداخت شده مربوط به بیمه سال ۹۴ بوده و بیمه سال ۹۵ تنها در مورد برخی از رسانه ها پرداخت شده است.