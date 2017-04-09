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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۳۴

با هدف توسعه کارآفرینی؛

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی برگزار می شود

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی برگزار می شود

سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی با هدف توسعه کارآفرین های دانش بنیان روزهای ۷ و ۸ اردیبهشت ماه در اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی دبیر سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی صبح امروز در نشست خبری در وزارت علوم گفت: این جشنواره در دو بخش مسابقه ای و غیرمسابقه ای برگزار می شود که در بخش غیرمسابقه ای نمایشگاه و نشست های انتقال تجربه برگزار خواهد شد.

وی افزود: در بخش مسابقه ای نیز طرح های کسب و کار مورد ارزیابی و داوری قرار می گیرند که تاکنون ۶۶۵ طرح به دبیرخانه ارسال شده که از این تعداد ۴۰۲ طرح در بخش طرح کسب و کار دانشجویی و ۲۶۳ طرح در بخش آزاد بوده است.

دبیر سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی گفت: در بخش غیرمسابقه ای برنامه هایی در زمینه ارائه فرصت های سرمایه گذاری مبتنی بر فناوری، نشست های انتقال تجربه، معرفی ابزارها و مدل های نوین توسعه کارآفرینی، ارائه ابزارهای نوین تامین مالی و موضوع خیرین حامی کارآفرینی بررسی و نشست های تخصصی در این زمینه ها برگزار می شود.

خسروی اظهار داشت: جشنواره شیخ بهایی از سال ۸۲ توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان آغاز به کار کرد و در سال ۹۵ با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص موضوع اقتصاد مقاومتی این جشنواره به جشنواره کارآفرینی و فن آفرینی تبدیل شد.

وی تاکید کرد: در جشنواره امسال ۹۰ طرح ارزیابی شده جشنواره های سال های گذشته برای معرفی به شرکت ها و سرمایه گذاران ارائه می شود.

دبیر سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی خاطرنشان کرد: در جشنواره امسال با همکاری اتاق بازرگانی، فضایی در اختیار بازرگانان قرار می گیرد تا با استقرار در این فضاها بتوانند با صاحبان ایده و محصولات دانش بنیان گفتگو کنند.

کد مطلب 3948609

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