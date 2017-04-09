۶۶ فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در خط تولید کارخانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خاکباز صبح امروز در نشست خبری در وزارت علوم گفت: هدف اصلی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تولید محصولات دانش بنیان و توسعه پایدار اشتغال است.

وی افزود: در حال حاضر در این شهرک ۴۸۰ شرکت و موسسه دانش بنیان فعالیت می کنند که در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، برق، زیست فناوری و نانو هستند.

قائم مقام رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تاکید کرد: در حال حاضر ۶ هزار و ۴۰۰ فارغ التحصیل دانشگاهی در شرکت های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فعالیت می کنند که حدود چهار هزار نفر از این افراد نیروی تمام وقت به شمار می آیند.

خاکباز اضافه کرد: هزینه ایجاد هر شغل در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان حدود ۴۰ میلیون تومان است این در حالی است که طبق آمارهای رسمی دولت برای اشتغال هر فرد در کشور ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان باید هزینه شود.

وی تاکید کرد: در این شهرک برنامه های فناوری صنعت ساز را دنبال می کنیم که بر اساس آن تکنولوژی های ایجاد شده به کارخانه ها منتقل می شود و در این راستا ۶۶ فناوری تولید شده در این شهرک در خط تولید کارخانه های کشور قرار گرفته اند.

قائم مقام رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تاکید کرد: فناوری های این شهرک که در خط تولید کارخانه ها قرار گرفته اند ارزشی معادل ۴۲۳ میلیارد تومان دارد.

خاکباز با اشاره به فعالیت بخش خصوصی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز گفت: در حال حاضر بخش خصوصی ۳۲۰ میلیارد تومان در این شهرک سرمایه گذاری کرده است و ۹۵ هزار متر مکعب از اراضی این شهرک به شرکت های خصوصی واگذار شده است.