میزان جریمه اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، رضا اسماعیلی درباره جریمه کارفرمایان متخلف گفت: بنا بر مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد در سال جاری، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی یک میلیون و ۵۴۹ هزار و ۸۸۵ ریال خواهد بود .

وی گفت: براساس قانون هر گونه به کارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی ممنوع است و کارفرمایان متخلف برابر قانون از یک روز تا ۹۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند .

وی گفت: میزان جریمه سال ۹۵ کارفرمایان متخلف که اقدام به استفاده از اتباع خارجی فاقد مجوز کار می‌کنند، به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مبنی براعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه است. بنا به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۳۰۹ هزار و ۹۷۷ ریال در سال ۱۳۹۶ تعیین شده، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی یک میلیون و ۵۴۹ هزار و ۸۸۵ ریال خواهد بود .

به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان مبلغ فوق الذکر درخصوص کارفرمایان متخلف اعمال و در صورت تکرار تخلف، این میزان جریمه دو برابر خواهد شد .

شناسایی ۲۹۲۰ اتباع خارجی غیر مجاز در استان کرمان

اسماعیلی در بخش دیگری از صحبتهایش از شناسایی دو هزار و ۹۲۰ اتباع خارجی غیر مجاز در استان کرمان طی سال ۱۳۹۵ خبر داد .

وی تعداد بازرسی های صورت گرفته در سال گذشته را حدود سه هزار و ۳۹۳ بازدید و تعداد گشت بازرسی در قالب گشت مشترک با همکاری اداره اماکن و اداره کل اتباع خارجی استان را ۲۶۲ مورد اعلام کرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان افزود: تعداد اتباع شناسایی شده شاغل به صورت غیرمجاز در کارگاه ها طی سال ۱۳۹۵ دو هزار و ۹۲۰ نفر و تعداد صدوربرگ جریمه هزار و ۵۴ مورد بوده که توسط این اداره کل صادر شده است و در این راستا ۸۰۴ کارفرمای متخلف به مراجع قضایی معرفی و دو هزار و ۲۷۵ نیروی کارایرانی جایگزین اتباع خارجی شده اند.

اسماعیلی ابراز امیدواری کرد: در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، تعداد قابل توجهی از جوانان ایرانی از محل ساماندهی نیروهای کار بیگانه صاحب شغل مناسب شوند .