مرکز سرمایه گذاری استان مرکزی با حضور وزیر اقتصاد افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز پنجشنبه ۲۴فروردین ماه طی سفری یک روزه در استان مرکزی حضور خواهد یافت.
وزیر اقتصاد و دارایی در بدو ورود به استان پس از استقبال رسمی از سوی مسئولان، در گلزار شهدای اراک به مقام شامخ شهیدان انقلاب اسلامی ادای احترام کرده و سپس دیداری با آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خواهد داشت.
همچنین شرکت در نشست با کارآفرینان و تشکلهای بخش خصوصی و نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی از دیگر برنامههای سفر یک روزه وزیر اقتصاد و دارایی به استان مرکزی است.
برگزاری نشست خبری دیگر برنامه وزیر اقتصاد و دارایی در سفر به استان مرکزی است و طیبنیا در این نشست به سوالات اصحاب رسانه در استان مرکزی پاسخ خواهد داد.
به گفته علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب، در این سفر مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی استان مرکزی در حوزه اقتصاد و دارایی، امور مالیاتی، گمرک و حوزه بانکی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی بررسی می شود.
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