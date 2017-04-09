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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۲۰:۳۸

۲۴ فروردین ماه

مرکز سرمایه گذاری استان مرکزی با حضور وزیر اقتصاد افتتاح می شود

مرکز سرمایه گذاری استان مرکزی با حضور وزیر اقتصاد افتتاح می شود

اراک- علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۴ فروردین ماه جاری طی سفری یک روزه به استان مرکزی، مرکز سرمایه گذاری این استان را افتتاح می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز پنجشنبه ۲۴فروردین ماه طی سفری یک روزه در استان مرکزی حضور خواهد یافت.

وزیر اقتصاد و دارایی در بدو ورود به استان پس از استقبال رسمی از سوی مسئولان، در گلزار شهدای اراک به مقام شامخ شهیدان انقلاب اسلامی ادای احترام کرده و سپس دیداری با آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خواهد داشت.

همچنین شرکت در نشست با کارآفرینان و تشکل‌های بخش خصوصی و نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه وزیر اقتصاد و دارایی به استان مرکزی است.

برگزاری نشست خبری دیگر برنامه وزیر اقتصاد و دارایی در سفر به استان مرکزی است و طیب‌نیا در این نشست به سوالات اصحاب رسانه در استان مرکزی پاسخ خواهد داد.

به گفته علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب، در این سفر مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی استان مرکزی در حوزه اقتصاد و دارایی، امور مالیاتی، گمرک و حوزه بانکی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی بررسی می شود.

کد مطلب 3948997

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