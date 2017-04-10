قطعات پایانی بزرگراه دیلم - گناوه در دست اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر، فرزاد رستمی در بررسی روند اجرای بزرگراه دیلم به گناوه با بیان اینکه اظهار داشت: بزرگراه دیلم به گناوه از محورهای مهم و با اهمیت استان بوشهر است که باید مشارکت مردمی در تسریع تکمیل این محور افزایش یابد.

مدیرکل راه و شهرستازی استان بوشهر با بیان اینکه بزرگراه دیلم به گناوه درمجموع ۵۷ کیلومتر طول دارد افزود: از بندر امام حسن(ع) تا بندر دیلم سه قطعه طراحی شده است که قطعه نخست آن به مسافت ۸ کیلومتر زیر بار ترافیک است و قطعه دوم نیز بزودی افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به اختصاص ۲۱۸ میلیارد تومان به بزرگراه برازجان - گناوه و دیلم خاطر نشان کرد: در اجرای بزرگراه برازجان-گناوه و دیلم ۲۱۸ میلیارد تومان تخصیص یافت که این محور مهم به‌زودی مورد افتتاح رسمی قرار می‌گیرد.