به گزارش خبرنگار مهر، حسین دلشب صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهایی بالای برای لانهگزینی و تخمگذاری لاک پشت های دریایی است که از جمله میتوان به جزایر و سواحل استان اشاره کرد.
وی با اشاره به آغاز لانهگزینی و تخمگذاری لاک پشت های دریایی در استان، بیان کرد: تا پایان تابستان شاهد لانهگزینی و زادآوری لاک پشت های دریایی در جزایر و سواحل پارک ملی دیر نخیلو، اثر طبیعی ملی خارکو و پارک ملی دریایی نایبند خواهیم بود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به زمان دو ماهه برای لانهگزینی و تخمگذاری و خروج جوجه از تخم، اضافه کرد: نوزادان متولد شده بهصورت متناوب از اریبهشت تا مرداد ماه در جزایر مشاهده می شوند.
وی از لاکپشت دریایی منقار عقابی و لاکپشت دریایی سبز به عنوان دو گونه مهم لاک پشت دریایی نام برد و افزود: این گونهها در خطر انقراض هستند و لازم است که مراقبت مناسبی از محل لانهها و تخمهای آنها صورت گیرد.
دلشب با اشاره به اینکه بیشترین تعداد تخمگذاری و جوجه آوری لاک پشت دریایی منقار عقابی در جزایر نخیلو و ام الگرم در پارک ملی دیر- نخیلو است، تصریح کرد: عمده تخمگذاری لاک پشت سبز نیز در جزیره خارگو است.
وی به برخی از عوامل تهدیدکننده نسل این نوع لاک پشتها اشاره کرد و ادامه داد: با اجرای فعالیتهای مختلف و استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در راستای رفع مخاطرات این بخش حرکت میکنیم و امیدواریم شاهد کاهش مشکلات باشیم.
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