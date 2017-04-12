به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، پژوهشگاه مواد و انرژی با توجه به ظرفیت پژوهشی و انجام تحقیقات کاربردی در پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته و ریاست بر شبکه نانوفناوری کشورهای اسلامی (INN)، کنفرانس و کارگاه بین‌المللی نانوفناوری و نانوپزشکی را در محل این پژوهشگاه برگزار می‌کند.



این کنفرانس با هدف تبادل نظر میان استادان و محققان فعال در حوزه نانوفناوری، نانوپزشکی، نانوزیست‌فناوری و محیط زیست، ارائه دستاوردهای تحقیقاتی در این زمینه به صاحبان صنایع و پزشکان و بررسی راهکارهای ارتقای کیفی محصولات موجود با امکان تولید محصولات جدید برگزار می‌شود.



رویکردهای اصلاح سطحی، نانوپزشکی و سامانه‌های تشخیصی و درمانی، درمان دارویی و سامانه‌های رهایش دارو، سم‌شناسی و ارزیابی سمیت نانومواد، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی، نانوفناوری و محیط زیست و زیست حسگرها و نانوتجهیزات محورهای اصلی این کنفرانس به شمار می روند.



همچنین همزمان با این کنفرانس چند کارگاه تخصصی با حضور شرکت‌کنندگان فعال در این حوزه، برگزار می‌شود. طبق اعلام دبیرخانه ۳ اردیبهشت‌ماه آخرین مهلت ارسال مقالات به ‌منظور شرکت در این همایش است.