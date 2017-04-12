به گزارش خبرنگار مهر، عادل مقدس ظهر چهارشنبه در نشست با مسئولان دیر گفت: در سال گذشته دو هزار و ۱۸۳ ماموریت توسط ناوگان اورژانس ۱۱۵ شهرستان دیر انجام شده است که به طور متوسط روزانه ۶ ماموریت در حوزه فوریت‌های پزشکی این شهرستان انجام شده است.

وی با بیان اینکه پایگاه اورژانس شهر دیر بیشترین میزان اعزام بیماران را داشته است، گفت: پایگاه اورژنس۱۱۵ شهر دیر با یک هزار و ۶۱۰ مورد اعزام بیشترین و پایگاه اورژانس جاده‌ای دروداحمد با ۸۱ مورد اعزام کمترین ماموریت در حوزه فوریت‌های پزشکی شهرستان دیر را داشته است.

وی اضافه کرد : در همین مدت پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای آبدان، بردخون و دوراهک به ترتیب با ۲۳۵، ۲۶۸ و ۲۸۹ مورد اعزام داشته‌اند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر افزود: از تعداد دو هزار و ۱۸۳ ماموریت انجام شده تعداد ۶۱۳ ماموریت مربوط به اعزام موارد تصادفی و یک هزار و ۵۷۰ مورد نیز اعزام بیماران اورژانسی غیر تصادفی بوده است.

وی با بیان اینکه مهرماه کمترین میزان اعزام بیماران در حوزه ماموریت‌ فوریت‌های پزشکی بوده است، گفت: تعداد موراد اعزامی در مهر ماه ۱۴۲ نفر بوده است در حالی که بهمن ماه با اعزام ۲۵۶ نفر بیشترین موارد اعزام را در سال گذشته داشته است.

مقدس با بیان اینکه متوسط فاصله پایگاه‌ها در سطح شهرستان دیر ۳۰ کیلومتر است یادآور شد: میانگین کشوری زمان رسیدن به صحنه حادثه در شهرها ۸ دقیقه و در جاده‌ها ۱۵ دقیقه است در حالی که این زمان در شهرستان دیر در شهرها بین ۴ و در جاده‌ها ۹ دقیقه است.