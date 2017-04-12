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۲۳ فروردین ۱۳۹۶، ۲۰:۲۳

مدیرعامل پایانه‌های نفتی ایران:

تهدیدات حوزه پدافند غیرعامل در جزیره خارگ شناسایی شد

تهدیدات حوزه پدافند غیرعامل در جزیره خارگ شناسایی شد

بوشهر - مدیرعامل پایانه‌های نفتی ایران و مدیر ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران جزیره خارگ گفت: بخش اعظمی از تهدیدات در حوزه پدافند غیرعامل در جزیره خارگ شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید پیروز موسوی عصر چهارشنبه در سومین نشست مدیریت ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران جزیره خارگ اظهار داشت: در جزیره خارگ یک سرمایه معنوی داریم که آن را باید سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی افزود: جزیره خارگ از لحاظ جغرافیایی یکی از نقاط مهم کشور است که با همدلی بین صنعت نفت و نیروهای نظامی، انتظامی بسیج و سپاه قهرمان در کنار یکدیگر هستند.

موسوی ادامه داد: پدافند غیرعامل در جزیره خارگ یکی از مبحاث بسیار مهم و حیاتی هست که تاکنون اقدامات خوبی توسط نهاد مستقر در جزیره خارگ صورت گرفته است، بازرسی و توپک‌رانی خطوط لوله های انتقال نفت به جزیره خارگ توسط شرکت پایانه‌های نفتی ایران به انجام رسید.

موسوی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران با تدبیر و آینده‌نگری خواستار رویکرد اقتصاد مقاومتی در تمامی سطوح کشور شد، در سال جاری مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی مناطق صنعتی و غیرصنعتی در پایانه‌های نفتی ایران صورت خواهد گرفت.

مدیریت ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران جزیره خارگ افزود: بخش اعظمی از تهدیدات در حوزه پدافند غیرعامل در جزیره خارگ شناسایی شده است و طرح مدیریت بحران جزیره خارگ از سوی شرکت پایانه‌های نفتی ایران در تدوین شده که در مرحله نظرخواهی از بخشداری ویژه خارگ، سازمان‌ها، نیروهای مسلح در جزیره خارگ است.

کد مطلب 3951384

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