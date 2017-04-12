تهدیدات حوزه پدافند غیرعامل در جزیره خارگ شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید پیروز موسوی عصر چهارشنبه در سومین نشست مدیریت ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران جزیره خارگ اظهار داشت: در جزیره خارگ یک سرمایه معنوی داریم که آن را باید سرلوحه کار خود قرار دهیم.
وی افزود: جزیره خارگ از لحاظ جغرافیایی یکی از نقاط مهم کشور است که با همدلی بین صنعت نفت و نیروهای نظامی، انتظامی بسیج و سپاه قهرمان در کنار یکدیگر هستند.
موسوی ادامه داد: پدافند غیرعامل در جزیره خارگ یکی از مبحاث بسیار مهم و حیاتی هست که تاکنون اقدامات خوبی توسط نهاد مستقر در جزیره خارگ صورت گرفته است، بازرسی و توپکرانی خطوط لوله های انتقال نفت به جزیره خارگ توسط شرکت پایانههای نفتی ایران به انجام رسید.
موسوی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران با تدبیر و آیندهنگری خواستار رویکرد اقتصاد مقاومتی در تمامی سطوح کشور شد، در سال جاری مقاومسازی و ایمنسازی مناطق صنعتی و غیرصنعتی در پایانههای نفتی ایران صورت خواهد گرفت.
مدیریت ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران جزیره خارگ افزود: بخش اعظمی از تهدیدات در حوزه پدافند غیرعامل در جزیره خارگ شناسایی شده است و طرح مدیریت بحران جزیره خارگ از سوی شرکت پایانههای نفتی ایران در تدوین شده که در مرحله نظرخواهی از بخشداری ویژه خارگ، سازمانها، نیروهای مسلح در جزیره خارگ است.
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