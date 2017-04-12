به گزارش خبرگزاری مهر، آرمین پژمان الهی در ارتباط با گلایه برخی شهروندان مبنی بر وضعیت نامطلوب ایستگاه پمپاژ فاضلاب میدان آزادی گفت: این دغدغه‌ای به حق است که شهرداری بوشهر نیز با جدیت پیگیر این موضوع بوده و با ارسال نامه‌های متعدد به شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط برای حل این مشکل اعلام آمادگی کرده است.

وی با اعلام اینکه ایستگاه پمپاژ فاضلاب میدان آزادی از سالیان گذشته توسط شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر برای خروج فاضلاب های شهری ایجاد شده افزود: شهرداری بوشهر بارها این معضل شهری را به این شرکت اعلام کرده که متاسفانه به دلیل محدودیت های بودجه ای این شرکت، تا کنون اقدام اساسی در این زمینه انجام نگرفته است.

شهردار منطقه دو بوشهر با بیان اینکه جابجایی این ایستگاه پمپاژ نیازمند اعتبار استانی است اظهار داشت:حل این معضل با برنامه های فوری و کوتاه مدت امکان پذیر نیست و نیاز به اخذ اعتبار استانی با ابلاغیه فرمانداری بوشهر دارد و شهرداری بوشهر تنها می‌تواند پیگیر مطالبات مردمی در این زمینه باشد.

پژمان الهی درباره معضل سگ‌های ولگرد که اکنون و با افزایش جمعیت آنها به معضلی همه‌گیر در شهر بوشهر تبدیل شده نیز گفت: از جمله مصوبه‌ای که در جلسه کارگروه بهداشت و درمان در بهمن ماه توسط فرمانداری به عهده شهرداری گذاشته شد ایجاد مکانی مناسب جهت نگهداری سگ های ولگرد سطح شهر بوشهر بود.

وی افزود: شهرداری بندر بوشهر در راستای اجرای این مصوبه زمینی بالغ بر ۳ هزار متر مربع در جاده نیروگاه اتمی و در کنار آرامستان جدید حصارکشی و برای نگهداری از سگ های ولگرد اواخر سال گذشته مهیا کرده است.

شهردار منطقه دو بوشهر با بیان اینکه جمع‌آوری سگ‌های ولگرد نیازمند همکاری دامپزشکی بوشهر است تصریح کرد: اکنون این زمین آماده بوده و با همکاری دامپزشکی و سایر دستگاه های مرتبط عملیات جمع آوری و عقیم‌سازی سگ‌های ولگرد در سطح بوشهر اجرا خواهد شد.