جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین جزییات مهار شعله‌های آتش در انبار جاده کرج گفت: حریق گسترده در انبار قطعات یدکی که در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج رخ داد با حضور گسترده آتش نشان ها و با گذشت ۱۲ ساعت سرانجام مهار شد.

وی افزود: با توجه به گستردگی حریق نیروهای آتش نشان عملیات دشواری را در پیش داشتند اما خوشبختانه موفق به مهار کامل حریق شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی با تاکید بر اینکه عملیات لکه گیری درانبار کالا زمان زیادی رل ره خودش اختصاص می دهد تاکید کرد: با توجه به اینکه حریق در انباری به وسعت ۵هزار متر رخ داده است عملیات لکه گیری زمان بر بوده وهمچنان آتش نشان ها برای برطرف کردن کانون آتش در تلاش هستند.

ملکی ادامه داد: عملیات اولیه آتش نشان ها به اتمام رسیده و آتش به طور کلی مهار شده است اما برای جلوگیری از سرایت کانون های آتش به سایر نقاط عملیات لکه گیری همچنان ادامه دارد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی با اشاره به اقدامات آتش نشان ها برای تخلیه دود و ایمن سازی کامل محل حادثه افزود: آتش نشان ها اکنون درحال تخلیه دود و همچنین ایمن سازی و لکه گیری کامل محل هستند و پیش بینی می شود طی ساعات آینده عملیات آنها به اتمام برسد.

ملکی درباره وضعیت مصدومان حادثه نیز گفت: خوشبختانه حریق تنها دومصدوم داشت که آنها نیز به مراکز درمانی منتقل شدند و سایر افراد دچار دودزدگی محدود شده بودند که در همان محل حادثه با انجام اقدامات اورژانسی مشکل تنفسی شان برطرف شد.