ظرفیت «معماری» در ارتباطات فرهنگی/ هنر ایرانی در ویترین جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، نیما کیوانی که در سال‌های اخیر توانسته با طراحی پروژه‌های خلاقانه‌ای چون «ارسی خانه» و «مهرخانه» و با کسب جوایز بین‌المللی توجه جامعه جهانی را به معماری ایران جلب کند به عنوان معمار بین‌المللی ایرانی به اکراین رفته بود تا سفیر معماری و فرهنگی ایران در این کشور باشد.

او در گفتگو با خبرنگار مهر به تجربیات خود از سفر به اکراین اشاره و بیان کرد: این، نخستین بار بود که یک معمار ایرانی به یک کشور اروپایی می‌رفت تا به برگزاری کارگاه آموزشی و یک سلسله سخنرانی در شهر کی اف بپردازد. برگزارکننده این برنامه، مجله Domus design (داموس دیزاین) بود و در آن معماران حرفه‌ای و دانشجویان معماری دانشگاه‌های معماری اکراین و صاحبان صنایع مرتبط حضور داشتند و در سه بخش به ارائه نظرات خود پرداختند که برگزاری کارگاه آموزشی معماری در دانشگاه ملی اکراین، سخنرانی در نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان اکراین در حضور صاحبان صنایع و دست‌اندرکاران صنعت ساختمان، معماران و شرکت‌های بین‌المللی حاضر در نمایشگاه و سخنرانی در تالار اصلی شهر کی اف با حضور جامعه حرفه‌ای معماران اکراین از جمله برنامه‌هایی بود که در کشور اکراین برای معرفی معماری ایرانی انجام گرفت.

نمایی از ارسی خانه

مدیر پروژه «ارسی خانه» گفت: من در این سلسله سخنرانی‌ها علاوه‌بر معرفی پروژه‌ها و سبک و شیوه طراحی معماری خود و آموزش معماری و دیزاین، به معرفی بخشی از معماری تاریخی و سنتی ایران و شاخص‌های ارزشمند آن پرداختم و نکته جالب برای خود من این بود که برجسته ترین معماران آنجا با ایران و معماری ایرانی آشنایی نداشتند و ما را با کشوری چون عراق مقایسه می‌کردند.

کیوانی با اشاره به این که معرفی معماری ایرانی را با معماری تاریخی ایران آغاز کرده گفت: به طرح کلیتی از سه هزار سال قبل میلاد مسیح تا دوره قاجار پرداختم و عکس‌العملشان در برابر توضیحات من، عجیب و فوق العاده بود. آن قدر ذوق زده شدند که از من خواستند وقتی به ایران آمدند، در گشت و گذار در شهرهای سنتی ایران چون کاشان و اصفهان و شیراز، آنها را همراهی کنم ضمن این که در فضاهای مجازی خود نوشتند که ما نمی‌دانستیم معماری ایران، تا این اندازه غنی و جالب است.

مدیر پروژه «مهرخانه»، معماری را پل ارتباطی میان فرهنگ‌ها و ملیت‌ها دانست و افزود: فرهنگ‌های مختلف برای ارتباط با یکدیگر از زبان‌های متفاوت بهره می‌برند و معماری یکی از گویاترین زبان‌هاست. برای مثال ما با سفر به کشوری چون اکراین، کسانی را که تصور می‌کردند ایرانی‌ها، حرفی برای گفتن در زمینه معماری ندارند با تمدن چند هزار ساله و سبک و سیاق معماری خود آشنا کردیم. حالا دیگر معماران اکراینی زیگورات چغازنبیل در شوش و پیشینه چندهزار ساله‌اش آشنا هستند و دوست دارند به ایران بیایند و شهرهای تاریخی ما را ببینند و این یعنی نزدیک شدن و تعامل فرهنگ‌ها با یکدیگر.

کیوانی به سخنرانی درباره معماری مدرن ایران در اکراین اشاره و بیان کرد: علاوه بر معماری تاریخی به معرفی معماری معاصر کشور پرداخته شد که این موضوع به بهبود جایگاه معماری ایران در جهان و جذب توریست معماری و فرهنگی کمک می‌کند. در کل، سخن گفتن از معماری تاریخی و مدرن ایران باعث شد که یک ساختمان مدرن را در بافت تاریخی کی اف به من نشان دهند و نظر مرا جویا شوند. ساختمانی که به بافت تاریخی احترام نگذاشته بود و با فضا همخوان نبود.

این معمار ایرانی گفت: قرار است یک کارگاه تخصصی هم در شهر کاشان برگزار و شیوه‌های اجرایی کاخ‌ها و قوس‌ها و آجرچینی‌های ایرانی و شیوه به روز کردن آن آموزش داده شود.