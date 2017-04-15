بازیکنان و کادر فنی تیم قهرمان لیگ فوتبال استان بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر جمعه شب در این مراسم که در سالن شهدای فرهنگی شهرستان دشتی برگزار شد اظهار داشت: قهرمانی تیم فوتبال سپاهان خورموج در لیگ استان تبریک عرض می‌کنم امیداوریم بتوانیم همچون گذشته که به تیم‌های این شهرستان کمک شد برای حضور قدرتمندتر این تیم در لیگ دسته سه کشور مساعدت‌های لازم نیز صورت بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه تیم سپاهان خورموج تحت حمایت شهرداری قرار بگیرد، افزود: به شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر خورموج پیشنهاد می‌کنم تا تیم سپاهان خورموج را تحت حمایت شهرداری قرار دهند و مانند تیم شهرداری چغادک و پیام شهرداری کنگان، تیم سپاهان خورموج را به عنوان تیم شهرداری خورموج معرفی کنند.

نجفی بیان کرد: ایرانجوان خورموج تیم فوتبالی بود که برای شهرستان دشتی آبروداری کرد و تلاش خواهم کرد تا دوباره این تیم به فوتبال کشور برگردد.

وی با بیان اینکه امروز داوران بوشهری در مسابقات خارج از کشور قضاوت می‌کنند و فوتبال ساحلی بوشهر که در دنبا زبان‌زد شده تصریح کرد: قرار است استعدادیابان فوتبال به این استان سفر کنند تا از بین فوتبال دوستان مستعد بازیکنانی را برای رده‌های نوجوانان و جوانان تیم ملی فوتبال بوشهر کشف و به مربیان تیم ملی معرفی کنند.

در پایان نیز از بازیکنان و کادر فنی تیم سپاهان خورموج با اهدا لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.